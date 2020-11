Processormakaren Intel är ingen nykomling när det gäller att sälja datorer under eget varumärke, då bolaget sedan många år tillbaka säljer de kompakta stationära datorerna i NUC-familjen. När det kommer till bärbara datorer har Intel definierar företagets vision för hur produktkategorin ska utvecklas, något som mynnat ut i datorkoncepten ultrabook och på senare år Project Athena.

Intel säljer dock inte egna bärbara datorer. vilket företaget delvis ändrar på med datorn NUC M15, rapporterar The Verge. Familjenamnet NUC står för Next Unit of Computing, men i den bärbara nyheten står detta inte för ett kompakt format där kunden kompletterar med interna komponenter i efterhand. NUC M15 är istället inriktad mot premiumsegmentets bärbara datorer, med produktivitet som fokusområde.

NUC M15 är som tidigare nämnt inte en renodlad produktlansering, då datorn inte bestyckas med Intel-logotyper och säljs inte av företaget självt. Istället är det en så kallad "white label"-produkt, där Intel säljer datorn i ett grundutförande till butiker och återförsäljare som kan konfigurera och sälja datorn under eget varumärke. Intel gjorde något liknande under år 2019 med bärbara speldatorn MAG 15, som såldes av Schenker i Europa och Maingear i USA.

Sett till datorns specifikationer mäter datorns skärm in på 15,6 tum med upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar, där paneltypen IPS kan fås med och utan stöd för pekfunktion. Under huven står bolagets egna fyrkärniga processorer Core i3-1135G7 eller Core i5-1165G7 ur elfte generationens "Tiger Lake" för beräkningsarbetet. Det innebär också att grafikuppgifter hanteras av integrerad grafik i form av Xe-arkitekturen. Datorn kan fås med 8 eller 16 GB primärminne, vilket inte kan uppgraderas efter köp.

Sett till anslutningar finns här två USB Type-C som stöder både Thunderbolt 4 och USB 4. Vidare portar inkluderar två USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), med fysiska formatet Type-A. Enligt Intels uppgifter ger batteriet med kapacitet om 73 Wh upp till 16 timmars användning på en laddning, utan konkret definition av vilken typ av arbetsuppgifter detta avser.

Komponenterna huserar i ett chassi vars tjocklek mäter in på 14,9 millimeter och kommer med en matchvikt om 1,65 kilogram. Detta sällskapas av en 3,5-millimeters hörlursutgång och en fullstor HDMI. Överlag påminner specifikationerna om vad PC-tillverkare erbjuder hösten år 2020, med undantag för skärmstorleken på 15 tum som inte tillhör det vanliga för bärbara datorer inriktade på produktivitet.

Ett annat särskiljande drag är att framsidan på datorns under halva är bestyckad med en horisontell remsa med LED-belysning, vilken är kopplad till den digitala assistenten Alexa. Datorns webbkamera är också kompatibel med autentiseringssystemet Windows Hello. Syftet med NUC M15 är enligt Intel att ge mindre datortillverkare möjlighet att konkurrera med storbolag som Dell och HP, utan krav på de stora investeringar i produktutveckling som premiumdatorer kräver av tillverkaren.

Intel meddelar inte vilken prisnivå som blir aktuellt för datortillverkare som väljer att basera designer på NUC M15, men bolaget aviserar att priset kommer landa i premiumsegmentet och vara jämförbart med andra PC-tillverkares erbjudande där. Det återstår att se när de första datorerna byggda på Intels NUC M15-stomme säljstartas.

Vad tycker du om vad Intel presenterar med NUC M15? Något du skulle kunna tänka dig som din nästa bärbara dator, eller föredrar du premiumdatorer från andra PC-tillverkare?