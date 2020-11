Den som har varit med under flera årtionden av telefonlanseringar minns kanske hur mobiltelefoner började sin bana som stora mastodonter, för att sedan stadigt krympa till format som utan problem fick plats i handflatan för de flesta användare. Den som varit med under den perioden minns också hur vinden sedan vände i och med introduktionen av smartphones med touch-skärmar, där storlekarna stadigt vuxit under de gångna 12 åren sedan den första Iphone-modellen lanserades.

En telefonmakare som fyllt produktutbudet med kompakta alternativ är Sony, vars Xperia Compact-familj framgångsrikt paketerat prestandakomponenter på insidan med en mindre skärm och upplösning sett till det yttre. Familjens inledande modeller rönte stora framgångar, men med en serie mindre väl mottagna modeller på senare år lades Compact-familjen till synes på is med Xperia XZ2 Compact från år 2018. Enligt uppgift tinar Sony upp produktfamiljen under år 2021, rapporterar Phonearena.

Rapporten anger nykomlingens skärm mäta in på 5,5 tum och ska sett till utformningen påminna om nuvarande flaggskeppen Xperia 1 II och Xperia 5 II. Trots att det nätta formatet från tidigare Compact-modeller följer med uppges telefonen inte matcha flaggskeppens inre komponenter, och systemkretsen uppges istället Qualcomms krets i mellanklassen Snapdragon 775G stå för beräkningarna.

Suffixet G står här för att grafikdelen är något överklockad för bättre spelprestanda, och kretsen innehåller även 5G-modem. Enligt tidigare läckor tillverkas Snapdragon 775G på TSMC:s 6-nanometersteknik och ska sett till prestanda ligga närmare nuvarande flaggskeppet Snapdragon 865 än rådande mellanklassens systemkrets Snapdragon 765G.

Uppgifterna nämner att Sony planerar att introducera den nya Compact-modellen under första halvan av år 2021. Företaget följer i så fall Apple som också återvände till ett mer kompakt format med Iphone 12 Mini, vars skärm mäter in på 5,4 tum.

Hoppas du på att Sony gör återtåg till mer nätta storlekar? Och är det överlag en utveckling du gärna ser på telefonmarknaden? Dela med dig i kommentarerna!