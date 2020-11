Windows 10 representerar något av ett vägskäl för Microsoft. Det förändrar dels hur företaget utvecklar nya systemversioner, från att tidigare lanserar nya stora versioner med några års mellanrum uppdateras nu Windows 10 kontinuerligt under året med två stora versionsuppdateringar per halvår. Det är också en sammanslagning mellan designfilosofin från gamla skolans gränssnittsdesign från Windows 7 och tidigare, och den modernare och kritiserade filosofin från Windows 8.

Den stegvisa uppdateringen har inneburit att Windows 10 förändrats en hel del sedan lanseringen år 2015, men majoriteten av nyheterna som introducerats under åren som gått har huvudsakligen påverkat systemets inre funktionalitet. Den nyligen lanserade uppdateringen 20H2 justerade startmenyn men berörde annars inte gränssnittet i någon större utsträckning.

Enligt en rapport från Windows Central planerar Microsoft en större förändring till hösten år 2021, vilket delvis innefattar en modernisering av gränssnittet. Källorna avslöjar inte exakt vad detta innebär, men konceptskisser från Windows-gruppen inom Microsoft skvallrar om att det kan handla om ett mer konsekvent stilspråk med platt design och enkla färger genom hela systemet. Till skillnad från tidigare år blir 2021 års första uppdatering 21H1 mindre sett till synliga nyheter för användaren.

En av de stora och efterlängtade nyheterna under huven i Windows 10 21H2 uppges också bli stöd för emulering av 64-bitars x86-applikationer på Windows on ARM. Under år 2019 lanserade Microsoft hybriddatorn Surface Pro X, där en variant av Qualcomms ARM-baserade Snapdragon-processorer står för beräkningarna. Trots genomgripande hyllningar för hårdvaran kritiserades datorn för att den var begränsad till att endast kunna emulera 32-bitars x86-mjukvara, utöver native-applikationer för ARM.

Vagt relaterat till detta är att Windows 10 21H2 också introducerar Android-applikationer i mjukvarubutiken Microsoft Store. Rapportens källor är inte säkra på att Android-stödet är redo i tid för 21H2, men att det för närvarande är planen. När det väl tillkommer Windows 10 utökar det plattformens utbud av touch-kompatibla applikationer rejält, vilket varit och är ett tillkortakommande för Windows 10-datorer som även kan agera surfplattor.

Utöver standardversionen av Windows 10 planerar Microsoft även att introducera den bantade versionen Windows 10X under våren 2021. Det handlar om en ombyggd version av Windows där gammal kod som ärvts vidare under årtionden karvats ut för att göra systemet mer lättdrivet och välanpassat för enheter med lättare hårdvara, en liknande typ av filosofi som ligger bakom Googles operativsystem Chrome OS.

Det offrade arvet innebär att Windows 10X förlorar "native"-stöd för gamla Win32-applikationer, men detta kan avhjälpas genom virtualisering eller att mjukvaran strömmas via molntjänster. Strömmande applikationer ska skötas via Cloud PC, ett upplägg där användare och tjänsteleverantörer kan installera applikationer på molntjänster som sedan kan strömma applikationen till en kompatibel enhet oavsett underliggande operativsystem.

Enligt uppgifterna ska Windows 10X stödja både x86- och ARM-processorer från start, men i dagsläget är det oklart om partnertillverkare har designer redo med ARM under huven. Precis som med Chrome OS eller Apples operativsystem Mac OS och IOS/Ipad OS kan Windows 10X inte köpas eller installeras separat, utan kommer endast förinstallerat i Windows 10X-produkter.

