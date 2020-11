När det kommer till chassin tenderar fel i produktutvecklingen resultera i revisioner till framtida produkter, eller att reviderade komponenter får skickas ut till kunder. NZXT:s problem med det kompakta chassit H1 är värre än så, då företaget utfärdar en varning för att problem med chassits riser-kabel för PCI Express-anslutning kan kortslutas och fatta eld.

NZXT H1 är ett kompakt chassi som följer formfaktorn Mini ITX, där en vertikal design får stöd för fullstora grafikkort genom användning av riser-kabel som monteras i chassit. Just denna montering ligger till grund för en potentiell brandfara, vilket användare gjort företaget uppmärksamma på. Problemet ligger i de två skruvar som fäster riser-monteringen i chassit, då dessa riskerar att orsaka en kortslutning i tillhörande kretskort (PCB) med eldutveckling som potentiellt resultat.

NZXT meddelar att risken för problem med kortslutning är liten, men företaget pausar ändå försäljning och leveranser av H1 till dess att en ersättande lösning är på plats. Ett reparationspaket med åtgärdade skruvar för riser-monteringen är under utveckling och ska erbjudas alla H1-kunder senare under veckan. Den som vill ställa frågor om problemet under tiden kan kontakta NZXT:s kundtjänst via e-postadressen h1support@nzxt.com.

Äger du en NZXT H1, och om ja har du haft några problem med riser-kabelns montering? Dela med dig i kommentarerna!