Apples första steg i övergången från Intel-levererade processorer till egna ARM-baserade diton har mötts med genomgående lovord för både prestanda och energieffektivitet. Övergången innebär dock även att Microsofts operativsystem Windows 10 för x86-processorer inte kan köras på Apples tolkning av ARM, och i dagsläget saknas stöd för emulering av Windows 10 på Apples första egenskapta M1.

Den kreativa utvecklaren Alexander Graf har dock lyckats med konststycket, rapporterar the8-bit. Bedriften åstadkoms genom att använda emuleringsmjukvaran QEMU på Mac OS. Genom QEMU luras 64-bitarsversionen av Windows 10 för ARM att tro att den körs på en kompatibel ARM-processor, med imponerande prestanda som följd.

Who said Windows wouldn't run well on #AppleSilicon? It's pretty snappy here 😁. #QEMU patches for reference: https://t.co/qLQpZgBIqI pic.twitter.com/G1Usx4TcvL