AMD lanserade nyligen nyheterna i processorserien Ryzen 5000 för stationära datorer, där arkitekturen Zen 3 gör premiär. När det gäller processorer för bärbara datorer är det fortfarande föregångaren Zen 2 som gäller, vilken ligger till grund för Ryzen 4000 "Renoir" för bärbara. Även portabla datorer ska bestyckas med den nya arkitekturen framöver, och avtäckta ingenjörsexemplar av Ryzen 7 5800H i "Cezanne"-familjen avslöjar detaljerna om de kommande nyheterna.

Ryzen 7 5800H är en direkt ersättare till dagens Ryzen 7 48000H på arkitekturen Zen 2. Precis som föregångaren bjuder nykomlingen på 8 kärnor och 16 trådar. I Ryzen 7 5800H tillkommer dock de arkitektoniska framstegen i Zen 3, som i dess stationära form bjuder på en ökad effektivitet per klockcykel (IPC) som låter AMD gå jämnt med och även överträffa rivalen Intels bästa processorer i de olika prisklasserna. Med Ryzen 5000 "Cezanne" tar AMD upp kampen med Intels bärbara "Tiger Lake"-processorer, där kärnorna utgörs av arkitekturen "Willow Cove".

Detaljer om Ryzen 7 5800H dyker nu upp som del av Geekbench 5-resultat i en bärbar Lenovo-dator med etiketten 82L5. Resultaten avslöjar att processorn, som är ett ingenjörsexemplar, körs i hastigheten 3,2 GHz och bestyckas med 4 MB L2-cache och 16 MB L3-cache. Det sistnämnda är en dubblering mot Ryzen 4000 "Renoir", som håller sig till 8 MB L3-cache. Själva resultaten demonstrerar att det handlar om ett tidigt ingenjörsexemplar, då den enkelkärniga poängen är en tiondel av vad Ryzen 7 4800H typiskt mäktar med.

Vilken grafikteknik som används anges inte i detaljerna, men sedan tidigare väntas Ryzen 5000 "Cezanne" hålla sig kvar vid Vega-baserad grafikdel. Om det blir så är dock något osäkert, då AMD också väntas lansera bärbara Ryzen 5000-processorer i familjen "Lucienne" som väntas bli en uppdatering eller "refresh" av "Renoir"-familjen. Att det handlar om en uppdatering styrks av det faktum att Lucienne är namnet på konstnären Pierre-Auguste Renoirs icke erkända dotter.

Uppgifterna går dock isär om exakt vad "Lucienne" är. Vissa rapporter anger en vanlig konsumentlansering, medan andra uppger att det handlar om exklusiva processorer åt Google. När Ryzen 5000 med Zen 2 och Zen 3 under huven gör respektive premiär under nästa år avtäckts troligtvis i samband med CES 2021, som på grund av den rådande pandemin runt COVID-19 sker i digital form.

AMD:s VD Lisa Su öppnar mässan med en keynote, och då bolaget under 2020 års CES-mässa introducerade just Ryzen 4000 "Renoir" styrks ett avtäckande av efterföljaren under nästa års tillställning. CES 2021 går av stapeln den 6 januari.

