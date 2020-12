Det har i lanseringsväg varit en historik höst med flera spännande och hett eftertraktade produkter från AMD och Nvidia. Historisk är även den extremt låga tillgången på framförallt grafikkort. Även de mest ivriga entusiaster som hänger på låset, och ihärdigt inväntar uppdateringar av lagersaldon, har svårt att få tag på en produkt.

Nu publicerar Proshop i Tyskland leveranssiffror för AMD:s och Nvidias senaste generations grafikkort. Klart står att de bägge har svårt att leverera tillräckligt många grafikkort för att möta efterfrågan, vilket i synnerhet gäller partnertillverkade Radeon RX 6800 och RX 6800 XT. Facit än så länge är att inte ett enda levererats till återförsäljaren och att endast 22 stycken är på ingång.

De Radeon-grafikkort som kommit in är endast av AMD:s referensdesign. Det handlar om exakt 100 stycken Radeon RX 6800 och blott 25 exemplar av RX 6800 XT. Volymerna ligger helt i linje med uppgifter SweClockers tagit del av gällande allokering till återförsäljare på lanseringsdagen. Med andra ord har Proshop inte fått in ett enda grafikkort sedan den 18 november.

Exakt en vecka efter AMD:s lansering av referensmodellerna ägde säljstarten för partnertillverkare grafikkort rum. Då Proshop som är en stor återförsäljare i Tyskland inte fick ett enda kan Sverige och Norden anses som lyckligt lottade, då endast en handfull grafikkort fanns i butik den 25 november. AMD:s egen förklaring till bristen är efterfrågan "utan motstycke".

Grafikkortstillverkaren Nvidia är klart bäst i klassen, vilket med AMD:s icke-volymer inte säger särskilt mycket. Antalet beställningar från kunder överstiger klart antalet grafikkort som kommit in totalt sett. Då finns sannolikt också en stor uppdämd efterfrågan från kunder som på grund av bristen valt att avvakta med att lägga en order.

Till skillnad från AMD får Proshop in grafikkort från Nvidia och dess partnertillverkare, men i de flesta fallen är nästkommande leverans klart under beställningarna som ligger. Det finns dock även här modeller med beställningar på sig, där inte ett enda grafikkort kommit in eller där några enheter är bekräftade för leverans.

Tillhör du skaran som under hösten försökt köpa nytt grafikkort? Står du i kö med en beställning liggande eller väntar du på faktiskt tillgång? Diskutera!