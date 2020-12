När det kommer till sjunkande minnespriser är SweClockers medlemmar sällan sena att skrocka, där varianter på citat likt "snart dags för en brand" och "var det inte länge sedan vi senast hade en översvämning?" haglar tätt varje gång minnespriserna nosar på rekordlåga nivåer. Nu framkommer rapporter från Techpowerup som gör gällande att just dessa farhågor har besannats – även om det denna gång är varken eld eller vatten som står för tillbudet.

Det är nämligen en av Microns DRAM-fabriker i Taiwan som blivit stående utan ström i över en timme – något som i praktiken leder till att en stor del av alla kretsar som var under produktion under avbrottet behöver kasseras. Detta kombineras dessutom med att fabriken i fråga står för upp till 10 procent av den globala minnesproduktionen enligt Digitimes (betalvägg), varför de globala minnespriserna än en gång väntas stegra till följd av incidenten.

Ryktena gällande minnespriser och tillgång har under hösten varit motsträviga. Exempelvis har minnestillverkaren Adata enligt Digitimes (betalvägg) väntat sig att tillgången av kretsar kommer möta efterfrågan under 2021 års första hälft. Samtidigt har kretstillverkaren Powerchip genom dess styrelseordförande Frank Huang hävdat att tillgången kommer vara låg under hela det kommande året (Digitimes, betalvägg).

I och med produktionsavbräcket hos Micron ser Powerchips Huang dessvärre ut att bli den som får rätt. Hur stor och långvarig prishöjningen på minnesmarknaden blir återstår att se, men klart är i vilket fall som helst att strömavbrottet inte kommer gagna konsumenter.

