AMD konkurrerar på två fronter. Dels tampas företaget med Intel sett till processorer, och dels med Nvidia och i mindre utsträckning Intel sett till integrerade grafikkretsar. I och med introduktionen av Ryzen-familjen år 2017 återvände AMD till konkurrenskraftig prestanda och började också vinna marknadsandelar. AMD har inte lyckats rubba på Nvidia i samma utsträckning, men under tredje kvartalet i år har även Radeon-grafikkort sett något av en islossning.

En rapport från Jon Peddie Research visar att både AMD:s Radeon-produkter och PC-marknaden överlag växer under Q3 2020. Den allmänna ökningen för PC-marknaden hamnar på 9,75 procent ställt mot föregående kvartal och 9,47 procent ställt mot 2019. Försäljningen av dedikerade grafikkort ökade med 13,44 procent ställt mot föregående kvartal, och AMD ökar mest av inblandade aktörer.

AMD:s ökning i antal levererade Radeon-grafikkort landar på 18,7 procent under Q3 2020, där närmsta konkurrenten Nvidia ökar med 10,8 procent. Värt att notera här är att nya produkter i AMD:s Radeon RX 6000-serie respektive Nvidias Geforce RTX 3000-serie inte räknas med i statistiken. Att Nvidia täcker in ett större prisspann, vilket sträcker sig från Geforce RTX 3060 Ti med pris på 399 USD till RTX 3090 med pris på 1 499 USD, lär sannolikt öka företagets marknadsandel under Q4 2020.

Sett till marknadsandel för dedikerade grafikkort (AIB) står Nvidia för dominerande 77 procent, medan AMD ökar från 22 procent föregående kvartal till 23 procent. En titt på antalet levererade grafikkretsar för PC-marknaden (PC GPU), vilket inkluderar både dedikerad och integrerad grafik, visar på en fortsatt dominerande position för Intel. Under Q3 2020 står företagets grafikkretsar på PC-marknaden för hela 62 procent.

AMD och Nvidia delar på samma procentandel om 19 procent. Att AMD står på jämn fot med Nvidia beror dels på ökningen inom dedikerade grafikkort, men också framgångar i det bärbara segmentet där Ryzen 4000 "Renoir"-processorer med Vega-grafik tagit plats i allt fler populära bärbara datorer. Tidigare år har Nvidias bärbara dedikerade grafikkort stått för det största alternativet som komplement till Intels integrerade diton.

Under tredje kvartalet återvände Intel till dedikerade grafikkort med Iris Xe Max, som dock inte funnits på marknaden tillräckligt länge för att räknas med i Jon Peddies Rapport. Iris Xe Max är en fristående variant av den integrerade grafikdelen Iris Xe och representerar därmed grafikkort i instegsklassen. Under år 2021 introducerar Intel bolagets första grafikkort i prestandasegmentet Xe HPG, och det återstår att se hur bolaget lyckas etablera sig inom dedikerade grafikkort.

Hur marknaden utvecklas under 2021 års första kvartal återstår att se, då både AMD och Nvidia för närvarande kämpar med bristande tillgång på grafikkort i serierna Radeon RX 6000 respektive Geforce RTX 3000. Osäkert är också hur lansering och tillgång för Intels dedikerade Xe-grafikkort ser ut, då bolaget utforskar att förlägga viss del av tillverkningen hos partnertillverkare som TSMC för att avlasta den egna tillverkningen.

