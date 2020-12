Den 8 december klockan 15:00 i eftermiddag lanserar AMD sitt flaggskepp Radeon RX 6900 XT, som bolaget menar ska utmana Nvidia i toppen. När grafikkortet först avtäcktes började uppgifter snabbt cirkulera om att AMD inte skulle tillåta partnerkort. Med tiden har dock allt mer pekat mot att så inte blir fallet.

Att det blir partnertillverkade modeller bekräftas med all önskvärd tydlighet av Asus, som avtäcker just ett sådant. Modellen heter Radeon RX 6900 XT TUF Gaming och levereras som brukligt med en rejäl kyllösning, som likt andra flaggskepp idag tar upp tre expansionsplatser. Kylarens tre fläktar är semi-passiva och slutar spinna när grafikkretsen är under 55 °C.

Asus bestyckar grafikkortet med två 8-pins PCI Express-kontakter, det vill säga samma antal som i AMD:s referensdesign. Bolaget går inte in på några detaljer om specifikationer såsom klockfrekvenser, men av kartongen på bild framgår att det är fabriksöverklockat. I referensutförande har RX 6900 XT en maximal klockfrekvens om 2 250 MHz.

Enligt uppgift till SweClockers dröjer säljstarten till någon gång efter AMD:s lansering av Radeon RX 6900 XT i referensutförande. Den svenska prislappen för Asus eget RX 6900 XT TUF Gaming lägger sig norr om 15 000 kronor – kraftigt över AMD:s rekommenderade 999 USD, som med dagens valutakurs och moms motsvarar 10 500 kronor.

