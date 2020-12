Samsungs lanseringar av telefoner består under året typiskt av de ordinarie flaggskeppen i Galaxy S-familjen under tidig vår, följt av de pekvänliga Galaxy Note under hösten. För år 2021 väntas Samsung introducera vårens nyheter tidigare, då Galaxy S21-modellerna avtäcks i januari istället för slutet av februari eller början av mars som tidigare varit fallet.

Att bilder och specifikationer läcker ut på förhand är mer eller mindre standardformalia idag, men den senaste läckan är en produktvideo står Samsung för själva. I en rapport från Android Police visas Galaxy S21 5G upp med ett stilspråk som både påminner om och skiljer sig från föregångaren. Det mest utmärkande draget är att baksidans kameramoduler inte monteras på ett rektangulärt block.

Istället huserar kamerorna på en metallsektion på baksidans vänstra hörn, en sektion som är i ett stycke med framsidans bronsfärgade metallhölje. Detta sticker upp från bakstycket som kommer i en lila färgton som uppges få namnet Phantom Violet. Det framkommer inte vilket material som används för bakstycket, men om nyheterna likt föregångarna ska stöda trådlös laddning handlar det sannolikt om en variant av glas.

Kameradelen består av tre kameror, där en primär sensor om 12 megapixlar sällskapas av en ultravidvinkel på 12 megapixlar och en telefotokamera på 64 megapixlar. Galaxy S21 får en platt skärm, vilket inte gäller dess större syskon Galaxy S21 Ultra 5G. Utöver en större skärm med böjda skärmkanter bestyckas denna också med fyra kameror. Utöver en huvudkamera på 108 megapixlar är det särskiljande tillskottet här en periskopkamera som medger 10× optisk zoom.

Enligt källor till Android Police avtäcker Samsung Galaxy S21-telefonerna under evenemanget Galaxy Unpacked den 14 januari år 2021. Därtill anger tidigare rapporter att Samsung sänker prisnivåerna för nästa års modeller.

