En rådande trend inom spelbranschen är att de stora jättarna utöver traditionell lokal hårdvara även bjuder på spel som strömmas via molntjänster. Google var först ut med att lansera Stadia i skarp drift, följt av Nvidias Geforce Now. Microsofts svar kallades tidigare Xcloud, men går numera under det mer beskrivande namnet molnspelande med Xbox.

Molnspelande med Xbox har varit tillgängligt i Sverige sedan september år 2020 men då endast för operativsystemet Android. I ett blogginlägg avtäcker Microsoft planerna för strömmande spel via Xbox Game Pass, som blir tillgängligt för Windows 10 såväl som Apples IOS under våren år 2021. På Windows 10 blir den en del av Xbox-applikationen, och på IOS används en webbaserad klient i webbläsaren Safari.

Molnspelande med Xbox ingår som del i prenumerationstjänsten Xbox Game Pass Ultimate, med en månadskostnad om 135 kronor. I prenumerationen ingår, utöver molnspelande, månatliga tillskott av spel till Xbox-spelkonsoler och Windows 10. I skrivande stund erbjuder Microsoft tre månaders Ultimate-medlemskap för engångskostnaden 10 kronor, vilket efter de tre månaderna återgår till ordinarie månadskostnad.

