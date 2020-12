Den kanadensiska spelutvecklaren Bioware är något av ikon inom rollspel. Klassiska serier som Baldur's Gate och Knights of the Old Republic har det senaste årtiondet sällskapats av moderna klassiker Mass Effect och Dragon Age. Den tidigare hyllade utvecklaren har dock stött på motgångar med senare speltitlar som Mass Effect Andromeda och Anthem, vilket skapat oro över om företaget inte längre har kapacitet att skapa moderna klassiker.

Under årets upplaga av evenemanget The Game Awards lyfter Bioware på täcket för nästa del i uppskattade science fiction-serien Mass Effect. Det handlar bara om en kort trailer som visar att spelet är på väg och en karaktär som hittar seriens ikoniska N7-logotyp. Spelet kallas kort och gott Mass Effect, och trailern avslöjar inte tilltänkt lansering. Den nya titeln befinner sig i ett tidigt skede, och den som vill återuppleva den ursprungliga trilogin kan göra det i Mass Effect Legendary Edition som lanseras under våren 2021.

Även nästa Dragon Age-spel väljer att frångå siffra och underrubrik, och precis som för Mass Effect-syskonet anges inte lansering eller vilken hårdvara det är tänkt att köras på. Den tillhörande trailern visar upp miljöer från spelet, och avslöjar både att den alviska aposteln Solas och alvernas förrädiske gud the Dread Wolf är en del av handlingen.

Sett till utmärkelserna som delades ut under The Game Awards var Naughty Dogs actionäventyr The Last of Us Part II den stora vinnaren. Utöver att kamma hem den största utmärkelsen årets spel vann den omtalade uppföljaren även flera andra utmärkelser. Square Enix nytolkning Final Fantasy VII Remake vann också flertalet skalper, bland dessa årets bästa rollspel. För spelande tillsammans med andra vann sensationen Among Us flera priser, bland annat för bästa multiplayer-spel.

Lever dina förhoppningar om att nästa Mass Effect och/eller Dragon Age kan bli bra? Eller har ditt förtroende för Bioware urholkats för mycket redan?