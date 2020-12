Individer och företag som engagerar sig i teknik och spel kan också vara engagerade i att hjälpa andra, något Webhallen tar till vara på under den årliga tillställningen Streamhjälpen. Under sex dygn turas deltagare om med att spela och prata om spel, och samtidigt samla in pengar till välgörande innehåll.

I år samlar Streamhjälpen in pengar till Radiohjälpen, där fokus ligger på att ge vård till de delar av världen som saknar tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård. SweClockers-redaktionen gästar sändningen klockan 16:00 idag, där Anton och Kenneth diskuterar teknikhösten 2020, sätts på prov i en spelutmaning och passar på att donera pengar till goda ändamål.

Vi hoppas att du följer sändningen och ställer frågor till redaktionen om allt från teknik till spel!