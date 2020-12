Kort efter att AMD lanserade Ryzen 5000 som på många plan slog Intel, passade den senare på att påminna om planerna för år 2021. Under årets första kvartal lanseras "Rocket Lake", som för första gången på över fem år introducerar en ny arkitektur för entusiaster. Vid sidan om detta blir det också en ny generation av moderkort med 500-seriens styrkretsar.

Nu rapporterar den kinesiska tidskriften Weixin (via Videocardz)att Intel lanserar de nya moderkorten i samband med den digitala upplagan av CES 2021. Datumet att ringa in i almanackan är den 11 januari och på menyn står tre styrkretsar – Z590, B560 och H510. Intressant nog anger samma rapport att lanseringen av Rocket Lake-processorer sker först i slutet av februari eller början av mars.

Dagens 400-serie moderkort använder sockeln LGA 1200 för tionde generationens Core, "Comet Lake", och blir även kompatibel med Rocket Lake som ingår under paraplyet generation elva. Vid lansering av moderkorten gick tillverkarna ut med att det fanns stöd för PCI Express 4.0, något som i praktiken inte gick att använda då Comet Lake är kvar på version 3.0.

Processorfamiljen Rocket Lake blir den första från Intel med PCI Express 4.0-stöd på konsumentsidan. Den enskilt största nyheten med 500-seriens styrkretsar blir officiellt stöd för PCI Express 4.0, som inte kan nyttjas utan en av de nya Rocket Lake-processorerna med stöd för funktionen. Det är således oklart hur en lansering av moderkorten innan processorerna skulle se ut.

Specifikationer: Intel "Rocket Lake" och "Comet Lake"

Modell Kärnor / Trådar Basfrekvens Turbo

(Flera trådar) Turbo

(En tråd) L3-cache TDP Core i9-11900K* 8 / 16 st. 3,5 GHz 4,8 GHz** 5,3 GHz** 16 MB 125 W Core i9-10900K 10 / 20 st. 3,7 GHz 4,9 GHz** 5,3 GHz** 20 MB 125 W Core i7-11700K* 8 / 16 st. ? 4,6 GHz** 5,0 GHz** 16 MB 125 W Core i7-10700K 8 / 16 st. 3,8 GHz 4,7 GHz 5,0 GHz 16 MB 125 W Core i5-11600K* 6 / 12 st. ? 4,7 GHz 4,9 GHz 12 MB 125 W Core i5-10600K 6 / 12 st. 4,1 GHz 4,5 GHz 4,8 GHz 12 MB 125 W Core i5-11400* 6 / 12 st. ? 4,2 GHz 4,4 GHz 12 MB 65 W Core i5-10400 6 / 12 st. 2,9 GHz 4,0 GHz 4,3 GHz 12 MB 65 W

* Processorfamiljen "Rocket Lake" med arkitekturen Cypress Cove

** Maximal turbofrekvens med Thermal Velocity Boost (TVB)

Den största nyheten med Rocket Lake ligger dock inte på plattformssidan, utan att Intel ersätter arkitekturen Skylake till förmån för Cypress Cove. Arkitekturen är dock inte helt ny, då det handlar om Sunny Cove på 10 nanometer som portats till 14 nanometer. Sunny Cove används i processorfamiljen Ice Lake för bärbara datorer. Även grafikarkitekturen tar ett stort kliv, från Gen9 till Xe.

Med Rocket Lake tar Intel klivet ned från tio till åtta kärnor, något som sannolikt har att göra med storleken på varje Cypress Cove-kärna. Enligt tidigare uppgifter har toppmodellen Core i9-11900K samma maximala klockfrekvens som Core i9-10900K, något som med en utlovad tvåsiffrig förbättring i prestanda per klockcykel (IPC) borgar för hög prestanda i bland annat spel.

