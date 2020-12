När Google lanserade den strömmande speltjänsten Stadia i november år 2019 fanns endast stöd för spela via webbläsaren Chrome och utvalda Android-telefoner. Stödet för Android har utökats över tid, men Apples mobila produkter med IOS eller Ipad OS har fått stå ute i kylan. Anledningen är det regelverk som styr applikationer i Apples butik App Store, som inte tillåter att betalning sker utanför butiken.

Det finns dock metoder för att kringgå regelverket runt App Store. Klienter som körs i Apples webbläsare Safari kan använda prenumerationer eller betalningar som inte går via App Store, och just det utnyttjar Google när bolaget nu gör den strömmande speltjänsten Stadia tillgänglig som webbklient. Den nås genom att surfa in på stadia.google.com och logga in eller registrera nytt konto.

Spelare som vill komma så nära en native-applikation som möjligt kan också välja att placera en genväg på startskärmen, och när tjänsten startas från genvägen öppnas den som en webbapplikation i helskärmsläge. Användare kan använda Stadia-handkontrollen och Bluetooth-anslutna varianter, men ett virtuellt tangentbord på skärmen finns tillgänglig för den utan fysisk handkontroll.

Google Stadia kräver att version 14.3 av IOS eller Ipad OS finns installerad på enheten.

