AMD:s processorer i Ryzen-serien är veritabla kraftpaket, men för att få maximal prestanda ur processorerna kan mer avancerad tweaking vara av godo. Ett verktyg som ställer det hela på sin spets, med bland annat automatisk analys och stresstest av varje enskilt kärnkluster (CCX) i Zen- och Zen 2-baserade processorer är Clock Tuner for Ryzen, som nu uppdateras till version 2.0.

De största nyheterna i version 2.0 är stöd för nya processorer i form av Zen 3-baserade Ryzen 5000-serien, men även de mobila kretsarna i 4000-serien med kodnamnet "Renoir" inkluderas. Mjukvaran frångår även kravet att köra AMD:s eget program Ryzen Master i bakgrunden, då en uppdaterad övervakningsmodul byggts in.

Utvecklaren Yuri Bubliy delar även med sig av planer för kommande versioner av mjukvaran, där version 2.1 är tänkt att ytterligare spä på Zen 3-stödet, med hybridöverklockning och funktionen Auto Curve Optimizer. Under 2021 års tredje kvartal räknar han även med att stödja nästa generations Threadripper-processorer samt den stundande APU-familjen "Cezanne", två familjer som med största sannolikhet ser dagens ljus under CES-mässan under årets början.

Mjukvaran är i nuläget i ett "Early Access"-stadium, där inbjudna testare och partners erbjuds en kopia – likaså Bubliys supporters på Patreon. Verktyget lanseras för allmänheten i slutet av januari månad.

