Sekretessen kring Samsungs kommande flaggskeppstelefon Galaxy S21 har varit av tveksam natur och flertalet detaljer har läckt ut i förtid, däribland den kommande produktens design såväl som dess prestanda. Att bolaget ser ut att ha en egenutvecklad Exynosprocessor som matchar Qualcomms utbud i toppsegmentet står klart, men datum för lansering har ännu bara ryktesvägen pekat mot någon gång i januari.

Nu bekräftar Samsung att dess event Galaxy Unpacked kommer gå av stapeln den 14 januari med start klockan 16:00 svensk tid, under mantrat "Welcome to the Everyday Epic". Exakt vilka produkter som lanseras är obekräftat av bolaget självt, men en uppsättning ersättare till 2020 års Galaxy S20-serie är att vänta med modellerna S21, den större S21 Plus samt en premiumprodukt vid namn S21 Ultra.

Den sistnämnda tros skruva upp specifikationerna gällande kamera och prestanda till max, samtidigt som en välvd skärm och stöd för pekpennan S-Pen väntas, enligt The Verge. Enligt tidigare läckor särskiljer sig S21 Ultra i kameraväg genom att erbjuda en huvudkamera med upplösningen 108 megapixlar parad med en periskopkamera med upp till tio gångers optisk zoom.

Kamerakonfigurationen i de vanliga S21-modellerna väntas dock inte heller skämmas för sig. Den mest högupplösta väntas bli en telefotosensor om 64 megapixlar, en sensor som flankeras av två diton om 12 megapixlar, varav den ena förses med optik för ultravidvinkel. Färgmässigt väntas minst två alternativ – svart och lila.

Denna information är dock preliminär och spekulativ – fullständiga specifikationer och gällande Galaxy S21-serien väntas den 14 januari under Galaxy Unpacked.

