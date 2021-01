Över jul och nyår har läckorna haglat tätt inför den stundande CES-mässan och de lanseringar som väntas ske under densamma. En av dessa väntade lanseringar är Nvidias Geforce RTX 3000-serie för bärbart bruk, där vi tidigare rapporterat om att 3070-varianten får prestanda likt ett stationärt RTX 2080 samtidigt som det utrustas med 5 120 CUDA-kärnor.

Nu får bärbara RTX 3070 sällskap i Geekbench-databasen av storebror RTX 3080. Resultatet skådades enligt tradition av örnögde TUM_APISAK, och avslöjar förutom OpenCL-prestanda i klass med stationära RTX 3070 även specifikationer kring själva kretsen. Antalet beräkningsenheter är nämligen 48 till antalet med 128 CUDA-kärnor vardera, vilket resulterar i 6 144 CUDA-kärnor.

Förutom att utrustas med en större mängd CUDA-kärnor än stationära RTX 3070 och dess 5 888 stycken paras även kretsen med 16 GB GDDR6-minne, en konfiguration mobila RTX 3080 tros bli ensam om i Nvidias laguppställning. Prestandamässigt rapporterar Videocardz att kretsen förhållandevis låga klockfrekvenser om 1,54 GHz till trots ger just stationära RTX 3070 på nöten med 139 181 poäng ställt mot stationära Geforce RTX 3070 och dess 137 143.

Mobila Geforce RTX 3000-serien

RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 RTX 2080 Super Grafikkrets GA104-775 GA104-770 GA106 TU104 CUDA-kärnor 6 144 st. 5 120 st. 3 072 st. 3 072 st. Frekvens 1,1–1,7 GHz 1,1–1,62 GHz 0,9–1,7 GHz 0,74–1,59 GHz Minnesbuss 256 bitars 256 bitars 192 bitars 256 bitars Minnesmängd 8/16 GB 8 GB 6 GB 8 GB Minnestyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 TGP, Max-P 115–150 W 115–150 W 80–115 W 150–200 W TGP, Max-Q 80–90 W 80–90 W 60–70 W 80–90 W

* Samtliga uppgifter är inofficiella

Den bärbara varianten av Geforce RTX 3080 väntas drivas av en krets med kodnamnet GA104-775, den hittills mest kärnstinna varianten av grafikprocessorn GA104 som uppdagats. Likt tidigare generationer lämnar Nvidia även generöst utrymme för tillverkarna att konfigurera kretsen i både Max-Q- såväl som Max-P-utgåvor, där ett par parametrar kan tyda på att kretsen i fråga är en strömsnålare Max-Q-variant.

Resultatet är nämligen satt med en Asusdator av modellen ROG Zephyrus, en tunnare modell av bärbar speldator som traditionellt nyttjat just Nvidiakretsar av Max-Q-typ. Därtill väntas Nvidia tillåta maxfrekvenser för Geforce RTX 3080 upp till 1,7 GHz, frekvenser som med största sannolikhet uppnås endast av kretsar stöpta enligt konceptet Max-P.

De mobila kretsarna i serien Geforce RTX 3000 väntas sjösättas under årets CES-mässa, närmare bestämt under Nvidias event Game On den 12 januari.

