Sony har hakat på trenden med förhandsvisningar inför nästa veckas virtuella CES-mässa, och väljer att göra så med hjälp av inget mindre än nya TV-modeller, likt Samsung och LG. Den nya modelluppställningen går under namnet Bravia XR, men likt Samsung väljer Sony att diskutera komponenter och filosofi innan de går in på produktnivå.

I sitt pressmeddelande talar sig bolaget varmt om dess nya processorlösning Cognitive Processor XR, en lösning Sony menar replikerar sättet människor ser och hör. Denna ska i sin tur dela upp bilden i ett antal zoner för att därefter hitta scenens "fokuspunkt" – en punkt i scenen människor undermedvetet fokuserar på, samtidigt som parallell analys av flera datakällor tillåts.

Vidare lovas processorlösningen även analysera ljud och matcha denna mot bilddata i ett försök att matcha ljudet med "exakt det som visas på skärmen". På ljudsidan hotar även Sony att med Cognitive Processor XR omvandla "allt ljud till 3D-ljud" – något som med största sannolikhet förblir valfritt för konsumenter som nöjer sig med en ljuduppsättning av stereotyp i hemmen.

Gällande produkter processorerna byggs in i blir 2021 års OLED-serier två till antalet – A90J samt A80J. De två serierna har gemensamt panelstorlekarna 55 samt 65 tum, upplösningen 4K i uppdateringsfrekvensen 120 Hz samt HDMI 2.1-stöd. Gällande det sistnämnda specificerar Sony uttryckligen stöd för adaptiv bildsynkronisering, HDMI VRR, latensminimeringsläget ALLM, samt en ljudreturkanal i form av eARC.

Båda modellserierna bjuder även på videoströmningstjänsten Bravia Core, där material från Sonys produktionsstudios strömmas i 80 Mbps med HDR – en bitrate högre än UHD Blu-Rays minimispecifikation 72 Mbps, men lägre än dess tak om 144 Mbps. Tjänsten väntas ingå i antingen ett eller två år från inköpsdatum. Gällande just HDR stödjer både A90J- och A80J-serierna de olika HDR-standarderna HDR10, HLG samt Dolby Vision.

Serien A90J utmärker sig från A80J med hjälp av en ljusstarkare OLED-panel, samt att toppmodellen blir hela 83 tum stor, ställt mot A80J:s toppmodell på 77 tum. Exakt hur mycket ljusstarkare A90J-modellerna är specificeras inte men till skillnad från exempelvis Panasonics ljusstarka OLED-paneler har panelerna i Sonys nya serie ökad ljusstyrka i samtliga subpixlar – inte enbart i de vita.

Modellserierna byger likt tidigare in högtalare i själva OLED-panelen – med skillnaden att 2021 års modeller även bakat in en bashögtalare för bättre ljud i nedre delen av ljudregistret. Produkterna presenteras officiellt under CES, den 11 januari, klockan 23:00 svensk tid. Priser och tillgänglighet meddelas till våren, hälsar Sony.

Läs mer om CES 2021: