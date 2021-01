Den 12 januari går årets upplaga av teknikmässan CES av stapeln, men i år handlar det om en helt digital version. Under den gångna veckan har flera företag gläntat på dörren till vad som komma skall, där Samsung och LG är två exempel. Sedan tidigare är det även känt att AMD, Intel och Nvidia håller hov.

► Läs alla artiklar kopplade till #CES-2021

Nu stämmer chassitillverkaren Thermaltake in i kören av tidiga CES-inslag, genom att avtäcka ett Mini ITX-chassi av det luftigare slaget. Det handlar om en modell med namnet The Tower 100 Mini, som lånar estetiska inslag från E-ATX-syskonet The Tower 900. Arvet innebär att även nykomlingen bjuder på exponering av hårdvaran genom front- och två halva sidopaneler av härdat glas, parat med luftflöde som går från botten till toppen.

The Tower 100 Mini har relativt rymliga dimensioner om 266 × 266 × 463 mm (D × B × H) för en volym om knappt 33 liter, och kan svälja grafikkort 330 mm långa grafikkort som upptar två kortplatser. Processorkylare med höjd på maximalt 190 mm kan därtill användas, liksom vattenkylare med en ensam 120 mm-radiator. Fotavtrycket på skrivbordet är däremot mindre än vad volymen antyder, till följd av att datorlådan är en stående variant – i likhet med Phanteks färska Evolv Shift 2 Air.

I nederdelen av chassit huserar nätdelen av ATX-typ, med övre längdgräns på 180 mm. Nederdelen har en perforerad och filtrerad botten och de omgärdande väggarna likaså. Även de tudelade sidopanelerna och chassits topp har fått samma luftflödesvänliga behandling. Fläktplatser i storlekarna 120 och 140 mm återfinns dock endast i toppen, baktill och ovanpå skiljeväggen mellan huvudkammaren och den undre delen. Två 120 mm-fläktar medföljer.

När det kommer till lagring finns två 2,5-tumsplatser på en panel som monteras i huvudkammaren, medan platsen för den bakre fläkten kan offras till förmån för dubbla 3,5-tumsvarianter. Till följd av att I/O-anslutningarna för moderkort och grafikkort monteras uppåt, matas anslutna kablar genom två öppningar i bakkant. De lättillgängliga anslutningarna utgörs av en USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) av Type-C-format, i sällskap av dubbla ljudanslutningar samt lika många USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A.

Det är i dagsläget oklart när chassimodellen blir tillgänglig i handeln och till vilket pris, information som sannolikt kan dyka upp under CES 2021. Klart är i alla fall att The Tower Mini 100 levereras i svart och vitt.

Vilket chassiformat är din favorit? Berätta i kommentarstråden!