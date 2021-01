Året 2021 ser ut att bli ett ovanligt viktigt år för Intel, som ska introducera allt från dedikerade grafikkort på Xe-arkitekturen till processorer av både hybrid- och konventionell design. Det sistnämnda utgörs av processorerna i Rocket Lake-familjen för stationära datorer, som efter fem generationer pensionerar arkitekturen Skylake till förmån för Cypress Cove. Processorerna nyttjar sockeln LGA 1200, som redan används med Core 10000 "Comet Lake-S", men används även i moderkort med styrkretsen Z590.

Under CES 2021 introducerar flertalet moderkortsmakare nya produkter som implementerar de nya funktionerna i Z590, däribland Asus, MSI, Gigabyte och Asrock. Sett till just nyheter inkluderar de mest nämnvärda stöd för PCI Express 4.0, något som även stöds med vissa Z490-moderkort via BIOS-uppdateringar. Stöd för PCI Express 4.0 garanteras inte för samtliga Z490-moderkort, och den som vill få garanterad åtkomst till funktionen får vända sig till 500-seriens styrkretsar.

Andra nyheter innefattar att antalet DMI-länkar mellan moderkortets nord- och sydbrygga dubblerats från x4 till x8. Det innebär att kommunikation mellan processor, primärminne och PCI Express-enheter får dubblerad bandbredd till sydbryggans funktioner som USB-, IDE-och nätverksanslutningar. Om en Comet Lake-S-processor installeras i ett Z590-moderkort halveras dock DMI-länkarna till x4.

Z590 inkluderar också stöd för USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps) och Thunderbolt 4 inklusive USB 4. På nätverkssidan stöds Wifi 6E (802.11ax) och 2,5 Gbps Ethernet, men flera toppmodeller bestyckas även med 10 Gbps Ethernet. Sett till anslutningar för bild och ljud får 500-seriens moderkort stöd för HDMI 2.0b och Displayport 1.4a med HBR3 via Rocket Lake-processorernas stöd för dessa tekniker.

Bland de moderkort på Z590-styrkretsen som presenteras hittas många likheter. Produkter från Asus, MSI, Gigabyte och Asrock bestyckas i regel med upp till två PCI Express 4.0 x16-anslutningar som sällskapas av två till tre PCI Express 3.0 x16. Uppdelningen gäller i flera fall även för lagringsanslutningar av typen M.2, som typiskt utgörs av en PCI Express 4.0 x4 och upp till tre PCI Express 3.0 x4.

Sett till strömfaser är de mest potenta moderkorten bestyckade med upp till 20+1, och överklockning av DDR4-minne stöder i flera fall minnesöverklockning till strax över 5 GHz. Flaggskeppen med Z590-styrkretsen som bestyckas med fyra minnesplatser stöder upp till 128 GB DDR4-minne.

Toppmodellerna innehåller i flera fall två USB Type-C med Thunderbolt 4 och USB 4, en USB 3.2 Gen 2×2 av USB Type-C följt av upp till fyra USB 3.2 Gen 2 Type-A och åtta USB 3.2 Gen 1 Type-A. Moderkortsmakarnas utbud innehåller också modeller bestyckade med trådlösa anslutningar i form av Bluetooth 5.2 och Wifi 6E.

Typiska prisnivåer för moderkortsmakarnas toppmodeller är 400 till 450 USD, motsvarande cirka 4 200 till 4 700 kronor inklusive moms.

Siktar du på att uppgradera till 500-seriens moderkort med Rocket Lake, eller håller du dig till befintligt Z490-moderkort? Dela med dig i kommentarerna!