Under parollen Next Unit of Computing (NUC) har Intel sedan länge släppt kompakta datorer. Dessa har blivit populära då de i regel håller en förhållandevis låg prisnivå och säljs utan primärminne eller lagring förinstallerat, samtidigt som de med Intels bärbara processorer levererar vad som kan anses vara tillräcklig prestanda för de flesta användningsområdena.

Nu uppdaterar Intel datorserien NUC, vars kodnamn i vanlig ordning härrör från en kanjon. Nya "Panther Canyon" tar steget över till Intels bärbara "Tiger Lake"-processorer vars TDP-värden skruvats upp till 28 W. Det senare gör att basfrekvenserna går upp och möjliggör därtill för processorerna att under längre tid upprätthålla turbofrekvenserna. Som brukligt är samtliga varianter bestyckade med integrerad Xe-grafik.

Specifikationer: Intel NUC med "Tiger Lake"

NUC11PA(K/H/QA)i7 NUC11PA(K/H/Q/QA)i5 NUC11PA(K/H/Q/Q)i3 Processor Intel Core i7-1165G7

4 × 2,8–4,7 GHz

28 W TDP

Hyperthreading (8 trådar) Intel Core i5-1135G7

4 × 2,4–4,2 GHz

28 W TDP

Hyperthreading (8 trådar) Intel Core i3-1115G4

2 × 3,0–4,1 GHz

28 W TDP

Hyperthreading (4 trådar) Grafik Intel Iris Xe Graphics

96 beräkningsenheter (EU:s)

Upp till 1 300 MHz Intel Iris Xe Graphics

80 beräkningsenheter (EU:s)

Upp till 1 300 MHz Intel Iris Xe Graphics

48 beräkningsenheter (EU:s)

Upp till 1 250 MHz Primärminne Två DDR4-minnesplatser (SO-DIMM)

Upp till 64 GB i 3 200 MHz Lagring En M.2 2280 via PCI Express 4.0 x4 alt. SATA 6,0 Gbps

En hårddiskplats (2,5 tum) via SATA 6,0 Gbps (Endast H-, Q och QA-modeller) Förinstallerade

tillval 4 × Mikrofoner

8 GB DDR4-3200 (endast QA-modeller)

500 GB SSD, PCI Express 4.0 (endast QA-modeller)

Lock med trådlös laddning (endast Q, och QA-modeller) Anslutningar 3 × USB 3,2 Gen 2 Type-A (10 Gbps)

1 × Thunderbolt 3 Type-C (40 Gbps)

1 × Thunderbolt 3 Type-A (40 Gbps)

1 × HDMI 2.0b

1 × Mini Displayport 1.4a

2 × Displayport 1.4 (via Thunderbolt 3 Type-C-anslutningen i daisy chaining)

1 × Ethernet 2,5 Gbit (Intel I225-V)

1 × SD-kortläsare

1 × 3,5 mm-anslutning för ljud-in/-ut Trådlöst nätverk Intel Wifi 6 AX201

2×2 802.11ax Wifi & Bluetooth 5.1 Mått (B × D × H) 117 × 112 × 38 mm (K-modeller)

117 × 112 × 51 mm (H-modeller)

117 × 112 × 56 mm (Q- och QA-modellerna) Nätaggregat 120 W (extern, ingår vid köp) 90 W (extern, ingår vid köp)

Intels nya NUC-serie består av tre grundmodeller med processorerna Core i7-1165G7, Core i5-1135G7 och Core i3-1115G4. I grundutförandet har trion ett ett slimmat höjdmått på 38 mm. Modellerna med K-suffix kliver upp till 51 mm, men får också en 2,5-tumsplats för lagring. Nästa steg är Q, som växer ytterligare till 56 mm och begåvas med trådlös laddning i topplocket.

Det sista steget är modeller med suffixet QA som enbart finns tillsammans med de mer påkostade processorerna Core i7-1165G7 och Core i5-1135G7 med fyra kärnor. För dessa är 8 GB DDR4-minne i 3 200 MHz och en NVM Express-baserad SSD på 500 GB förinstallerat.

Föregående NUC-serie "Frost Canyon" levererades med sex kärnor i processorfamiljen "Comet Lake", men dessa är av arkitekturen Skylake och tillverkas på 14 nanometer. Tester visade att dessa hade svårt att hålla höga klockfrekvenser över tid, varför det inte är helt otänkbart att de nya datorerna med Tiger Lake kan komma att prestera bättre.

Sett till anslutningar tillkommer nyheter som en extra Thunderbolt 3 (20 Gbps), en 2,5 Gigabit Ethernet och stödet för PCI Express 4.0 x4-baserade SSD-enheter. De nu dubbla Thunderbolt 3-portarna möjliggör också för de nya NUC-modellerna att driva upp till fyra stycken 4K UHD-skärmar i 60 Hz över gränssnittet Displayport.

Lanseringen av Intels nya NUC-enheter "Panther Canyon" äger rum i februari månad. Bolaget har ännu inte gått ut med några rekommenderade priser för uppställningen.

Källa: Intel via Anandtech

Äger du sedan tidigare en Intel NUC-dator? Vilken modell har du och vad används den till idag? Berätta i den tillhörande kommentarstråden!