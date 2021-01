Spelare som är förtjusta i FPS-genren och krigskonflikter av olika slag har under gångna årtionden haft två stora spelserier att välja mellan i Call of Duty och Battlefield. Spelen i de båda serierna bjuder på både en kampanj för krigsosande berättelse och spel med eller mot andra via diverse multiplayer-lägen. Battlefield har i sina senaste utgåvor tagit skådeplats i både första och andra världskriget, men enligt Youtube-kanalen The Long Sensation äger del sex rum i modern tid.

Tom Henderson, personen bakom kanalen, har en historik av rapporter om Battlefield-serien som visat sig stämma, vilket ger ett mått av trovärdighet till ryktet. Den som tycker att serien blivit sämre sedan uppskattade Battlefield 3 får anledning att dra på smilbanden, då Tom Henderson menar att Battlefield 6 också utspelar sig i modern tid. Det nya spelet uppges vara något av en nystart för serien, en så kallad "soft reboot", och det spekuleras i att namnet därför kort och gott blir Battlefield.

Sett till spelets multiplayer uppges det erbjuda klassiska lägen som spel mot andra (PvP) där upp till 128 deltagare ska kunna tampas med varandra på PC, med färre spelare på förra generationens spelkonsoler. Det spekuleras också i att DICE kan inkludera ett battle royale-läge som är mer omfattande än ett vanligt multiplayer-läge, eventuellt stort nog för en egen spelupplevelse.

Konkurrerande spelserien Call of Duty delades i fjolårets lansering upp i en renodlad enspelarupplevelse i Call of Duty: Black Ops Cold War, och ett renodlat multiplayerspel i Call of Duty: Warzone. Spekulationen anger att EA DICE kan göra något liknande med battle royale-läget, men det framgår inte om det är tänkt att lanseras som en egen titel eller som en del i Battlefield-omstarten.

Enligt Tom Henderson är spelet tänkt att lanseras om nio till tio månader, vilket innebär en preliminär sjösättning mot slutet av år 2021.

Tycker du att uppgifterna om nya Battlefield låter lovande? Har du längtat efter ett Battlefield i modern tid, eller tillhör du skaran som uppskattar mer historiska delar som Battlefield 1 och Battlefield V?