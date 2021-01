När Cyberpunk 2077 släpptes den 10 december 2020 efter flera års utveckling och flertalet förseningar gick premiären inte som tänkt för utvecklaren CD Projekt Red. Rekordförsäljning till trots led spelet av en diger lista tekniska problem och upplevelsen på Sony och Microsoft började erbjuda pengarna tillbaka eller rentav ta bort spelet från digitala butiker.

I början av 2021 gick medgrundaren Marcin Iwiński ut med en ursäkt för fadäsen, och presenterade samtidigt en plan för åtgärder. Dessa innefattar en serie uppdateringar (eng. patch) som ska polera de värsta tekniska bristerna, på PC såväl som spelkonsolerna. Den första av dessa, version 1.1, finns ute nu och tidiga rapporter visar att uppdateringen både hjälper och stjälper. Eurogamer rapporterar att en bugg förhindrar spelare från att gå vidare i en av handlingens uppdrag.

Uppdraget i fråga heter "Down on the Street" och problemet uppstår när ett holografiskt meddelande ska aktivera nästa steg i berättelsen. För vissa, men inte alla, aktiveras aldrig meddelandet i hologrammet och spelaren kan då inte gå vidare. CD Projekt Red har publicerat instruktioner om hur buggen kan kringgås, vilket bland annat innefattar att ladda en tidigare spar-fil.

Det framkommer inte om och när en mindre uppdatering (eng. hotfix) som åtgärdar den spelförstörande buggen kan väntas dyka upp. Nästa uppdatering av Cyberpunk 2077 är version 1.2 som ska introducera mer signifikanta förbättringar, och väntas bli tillgänglig inom några veckor efter version 1.1.

Har du haft allvarliga problem med Cyberpunk 2077? Har du rentav hunnit testa version 1.1 och kan rapportera om du drabbats av den spelförstörande buggen?