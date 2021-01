Under år 2021 blir marknaden för grafikkort en aktör starkare, då Intel tar upp kampen med AMD och Nvidia med arkitekturen Xe. Intels rekrytering av AMD:s tidigare Radeon-chef Raja Koduri bär då frukt, men de första grafikkorten för spelare ligger lite längre fram under året. Att få ut ett första grafikkort är dock ett viktigt steg, och just det gör Intel nu tillsammans med partnertillverkarna Asus och Colorful.

Grafikkortet i fråga heter DG1 och är en nedskalad version av Intels första grafikkort för bärbara datorer, Iris Xe Max. Där grafikkortet för bärbara datorer bestyckas med 96 beräkningsenheter (EU) tar DG1 ett kliv ned till 80 EU eller 640 grafikkärnor. En möjlig förklaring till de enklare specifikationerna är att Intel använder grafikkretsar som fått defekter under tillverkningen, en strategi andra grafikkortsmakare använder för att maximera användningen av tillverkade kretsar.

Tillverkningen av DG1 görs på Intels senaste teknik 10 nanometer Superfin. TDP-nivån håller sig till beskedliga 30 watt, vilket tillsammans med den energieffektiva tillverkningstekniken innebär att DG1 kan drivas helt fläktlöst. Med den effektbudgeten kan DG1 köras i klockfrekvensen 1 700 MHz, men då TDP-nivån ligger 5 watt över dess bärbara motsvarighet har grafikkorten troligtvis möjlighet att köras i högre klockfrekvenser.

Grafikkort Iris Xe Max DG1 Datortyp Bärbart Stationär Grafikkrets Xe-LP Xe-LP Architecture 10 nm Superfin 10 nm Superfin Beräkningsenheter (EU) 96 80 Klockfrekvens 1 650 MHz 1 700 MHz (+) Grafikminne 4 GB 4 GB Minnesbuss 128-bitars 128-bitars Minnesbandbredd 68 GB/s 68 GB/s Tillverkningsteknik 10 nm Superfin 10 nm Superfin TDP 25 W 30 W

Sett till grafikminne bestyckas DG1 i dess första utgåvor med 4 GB som ansluter över en 128 bitar bred minnesbuss. Det ger total minnesbandbredd om 68 GB/s, precis som med dess bärbara syskon. Intel anger inte vilken typ av minne som används. Iris Xe Max för bärbara datorer använder LPDDR4X, men tidiga utvecklarversioner av DG1 använde GDDR6 och det framkommer inte om det gäller även för lanserade versioner. Grafikkorten ansluter till systemet över PCI Express av okänd version.

DG1 må bli Intels första lanserade grafikkort för stationära datorer, men det använder den energieffektiva instegskretsen Xe-LP. De första grafikkorten riktade mot mer högpresterande spelande använder istället kretsen Xe-HPG och blir de första att tillverkas utanför Intel, då kontraktstillverkaren TSMC uppges tilldelas uppgiften.

Intel tillverkar inte egna produkter på DG1 utan förlitar sig på partnertillverkare för uppgiften. De första som presenteras är Asus och Colorful, vars DG1-grafikkort kan användas för färdigbyggda datorer framöver. Vilka de första datorerna blir och när dessa dyker upp är i skrivande stund oklart.

