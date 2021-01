Åtta år efter lanseringen av DDR4 är det dags för en uppföljare i form av DDR5, där högre bandbredd och energieffektivitet i vanlig ordning är de stora nyheterna. Flera tillverkare har redan gått ut med att de har sina DDR5-minnen redo för marknaden och nu följer resten av industrin efter.

Nu rapporterar branschtidningen Digitimes att DDR5 letar sig ut i färdiga konsumentprodukter redan till 2021 års andra hälft. Moderkortstillverkarna ska vara igång med validering av DDR5-minnen tidigare än planerat. De uppges även validera DDR5 SO-DIMM, den kompakta modultypen som används i bland annat bärbara datorer och Mini PC (ex. Intel NUC /reds. anmn.).

Intels processorer Alder Lake som ska släppas under hösten väntas bli först ut med DDR5-stöd och är den enda kända kandidaten från Intel eller AMD som kan vara aktuell för 2021. Tidningen skriver dock att AMD och Intel inte väntas lansera processorer med stöd för DDR5 förrän år 2022, vilket i sådana fall gör det högst oklart vad för konsumentprodukter det kan handla om.

Samtidigt som rapporten talar om tillgänglighet för konsumenter under 2021 finns även ett uttalande från Team Group, som menar på att DDR5 släpps för konsumenter först under 2022. Enligt företaget blir servrar först ut att ta del av DDR5 och här är det så gott som garanterat att AMD och Intel inte har kompatibla processorer redo under året. Om varken AMD eller Intel har DDR5-kompatibla processorer redo för år 2021 är det enda riktiga alternativet som kvarstår någon form av ARM-processor.

Enligt standardiseringsorganet JEDEC börjar DDR5 med en effektiv klockfrekvens om 4 800 MHz och har en högstanivå på 6 400 MHz. Detta kan jämföras mot början av livscykeln för DDR4-standarden, som började på 1 600–2 133 MHz och med åren har uppdaterats upp till 3 200 MHz.

