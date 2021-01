Sony Playstation 5 och Xbox Series S/X lanserades lagom till julhandeln i november, men volymen i första vågen blev låg. Fortfarande är det många som förbeställde spelkonsolerna långt i förväg som inte fått sitt exemplar och det är fortfarande högst oklart när tillgången möter efterfrågan. Spelsajten FZ har gjort en rundringning hos flera stora återförsäljare, vilka målar upp en dyster bild om framtiden.

Tillgången är fortfarande extremt begränsad. Vi får löpande små leveranser av samtliga konsoler men är långt ifrån att täcka efterfrågan. Båda Xbox-modellerna börjar se ljusare ut med större och mer frekventa leveranser. Uppskattar att hela första halvan av 2021 kommer att vara ansträngd. – John Ljungström på Inet

Enligt Inets får de endast in mindre leveranser och dessa möter inte på långa vägar efterfrågan. Samtidigt berättar butikens representant John Ljungström att leveranserna kommer in alltmer frekvent och i större volymer, något som gäller främst de båda Xbox-modellerna. Trots detta spås bristen pågå under hela första halvan av 2021, det vill säga fram till sommaren.

Komplett berättar att de också får in leveranser löpande, men att många kunder kan räkna med att få vänta ytterligare lite till. Elgiganten beskriver samma situation, att efterfrågan fortsätter vara långt över tillgången. De har valt att inte boka upp några nya kunder och har börjat lotta ut vem som ska får köpa Playstation 5 för att det ska bli "så rättvis som möjligt".

Av allt att döma är återförsäljarna överens om att spelstinna konsumenter som står långt bak i orderkön inte ska räkna med veckor utan månader av väntan.

Är du en av många som väntar på att få din Playstation 5 eller Xbox Series S/X? Eller tillhör du en av de lyckosamma som har en ny spelkonsol i vardagsrummet?