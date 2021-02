Specialutgåvor av grafikkort ämnade specifikt för extremöverklockning var under många år ett relativt vanligt förekommande inslag i hårdvaruvärlden, med bolag som Asus och MSI och dess serier Matrix och Lightning i spetsen. Även EVGA och Galax har på senare tid gett sig in i leken med grafikkort under Kingpin- respektive Hall of Fame-flagg, där den sistnämnda nu får tillökning.

Det nya grafikkortet, Galax Geforce RTX 3090 Hall of Fame Limited Edition, utmärker sig rent estetiskt genom ett vitt kretskort och en 4,3-tumsskärm döpt HOF Panel III som kan nyttjas fristående alternativt fästas på kortet med hjälp av magneter. Den verkliga behållningen med kortet är dock dess strömförsörjning om 26 faser som matas av tre 8-pins PCI Express-kontakter.

Inför lanseringen bjöd Galax in extremöverklockare, däribland forumprofilen tillika extremöverklockaren @Rauf, som i ett inlägg på Facebook säger sig ha förbrukat 250 liter flytande kväve under jakten på nya rekord. Tillsammans med de grekiska överklockarna OGS och Phil@Hwbox kneps bland annat de tre podiumplatserna i testmjukvaran 3DMark Port Royal, med grafikfrekvenser om 2 850–2 880 MHz.

Vidare talar Rauf om att korten inte ska ha varit speciellt utvalda i förväg, utan testats på plats, där "två, kanske tre av korten klarar 3 GHz". Värmeutvecklingen från Galax RTX 3090 Hall of Fame-kortet ser även ut att ha varit problematisk kvävekylning till trots, där "otaliga ommonteringar" av kyllösningen tas upp – en företeelse som under extremöverklockning normalt krävs när kylpastan inte klarar av de extrema temperatursvängningarna.

Tillgänglighet i butik och pris för Galax Geforce RTX 3090 Hall of Fame har inte tillkännagivits – men tillgången väntas bli extremt begränsad, samtidigt som prislappen lär nosa på 30 000-kronorsstrecket.

Har du ägt renodlade överklockningsversioner av grafikkort, och vilket var i så fall din favorit? Diskutera i forumet!