Så sent som under början av året rapporterade SweClockers om att NZXT än en gång säljstartat det kompakta tornchassit H1 efter att produkten modifierats för att eliminera risken att fatta eld. Modifikationen som utförts består av att byta ut skruvarna för riser-kabeln till diton i nylon – vilket är tänkt att elektriskt isolera anordningen från jord, med gnistbildning och i värsta fall eld som följd.

Nu rapporterar Gamers Nexus att ett byte av enbart skruvarna är en gravt undermålig åtgärd. Användare rapporteras nämligen fortsatt med hjälp av ovetande kunna sticka sina H1-baserade byggen i brand till följd av kortslutning av att riser-modulens ledande kopparbanor för 12 volt kommer i kontakt med chassits jord. Mot denna bakgrund menar Gamers Nexus att nylonskruvar var en god lösning – temporärt.

Kanalens ankare Stephen Burke menar att NZXT istället kunde, och borde, eliminerat problemet för gott. Detta kunde skett med hjälp av en ny, elektriskt isolerad version av kretskortet till PCI Express-risern. Plastskruvar till trots löper icke-invigda H1-kunder nämligen fortsatt risk att exempelvis byta ut de "åtgärdade" skruvarna mot konventionella sådana – med en i värsta fall livshotande grillfest som följd.

Til info så finns der redan en del rework kits hos Inet, Webhallen, etc, och annars kan man lägga en ticket in til vora customer service, som sen skicker et rework kit til deg direkt från tyskland!

Så har ni et H1 Chassin, så är det bara at kontakte aterforsäjleren hvor du har köpt dit chassin, eller skicka mail direkt til os!

Alla chassins som är reworked kommer der finns et Pink stickers med en bild af en skruva, så nå vett at detta chassin är blevat reworked! Annars kan man hitta 2 plast skruvar på PCIe Riseren!

Ps. et rework tar typ 5-10min och är lett at göra hemma