Under gårdagen rapporterade vi om att chassit NZXT H1 med en blandning illvilja och otur fortsatt kunde kortsluta ett spänningsplan i chassits PCI Express-riser. När felet ursprungligen uppdagades arbetade NZXT fram en lösning bestående av skruvar i isolerande material – en god tillfällig lösning, men enligt Gamers Nexus en potentiell dödsfälla i längden.

Nu utfärdar bolaget en ny återkallelsekampanj, denna gång bestående av en helt ny riser-modul. Den uppdaterade modulen planerades ursprungligen av NZXT att introduceras i en uppdaterad version av chassit, men har nu påskyndats till följd av brandriskerna. NZXT hävdar fortsatt att nylonskruvarna är en god temporär lösning, samtidigt som bolaget kryper till korset och erkänner de uppdaterade skruvarna inte byggt bort själva felkällan.

I ett inlägg på dess webbplats med titeln "A message from our CEO, Johnny Hou, regarding the safety issue" utlovar bolaget att den nya modulen automatiskt skickas ut utan kostnad till alla som deltagit i återkallelsekampanjen där nya skruvar levererats. Nya riser-moduler beräknas levereras med start mars månad, samtidigt som NZXT säger sig ha arbetat på en federal återkallelse i USA med dess motsvarighet till konsumentverket sedan november månad.

What happened with the PCIe Riser Assembly?

Our Design, Engineering, and QA processes missed an incorrect clearance on the 12V power plane in the PCIe Riser Assembly PCB. This can cause a fire hazard if the mounting screw contacts the 12V power plane in the PCB. Please refer to our email, blog post or support phone number for more questions.

Are the nylon screws a fix?

Yes. The nylon screw kit fixes the problem but does not address the root cause. If the nylon screws are ever replaced with metal ones, there will be a risk of a fire hazard.

Why are you doing this if the nylon screws fix the problem?

We want to prevent any danger from coming back in the case where someone replaces the nylon screws with metal screws in the future. The goal is to ensure safety for the lifetime of the product.