Under december månad kikade vi på Steams hårdvaruundersökning Hardware & Software Survey, där användare på månadsbasis bjuds in att dela med sig av sin systemkonfiguration. Där och då hade precis Nvidias relativa nykomling Geforce RTX 3080 äntrat listorna, då med en andel om 0,23 procent, medan vi fortfarande väntade på RTX 3090 samt AMD:s Radeon RX 6000-kort i listorna.

När vi snabbspolar tiden två månader framåt och blickar mot de senast lanserade grafikkorten från Nvidia och AMD skymtas endast Geforce GTX 3080 samt storebror 3090 i listorna. Det förstnämnda kortet satt under januari månad nämligen i 0,63 procent av deltagande system, medan RTX 3090 begår debut i hårdvarulistan med en 0,22-procentig andel.

Den populära modellen Geforce GTX 1060 är alltjämnt i topp, men sjunker under 10-procentstrecket på bekostnad av kort likt GTX 1050, 1050 Ti samt 1650. AMD:s populäraste kort visar sig fortsatt vara Radeon RX 580 som under januari åter klivit upp över 2-procentstrecket för en andel om 2,07 procent. Totalt sett drygar Nvidia ut sin andel något, med 74,41 procent av marknaden, ställt mot AMD:s 16,49.

Värt att notera är att AMD:s siffror för RDNA 2-korten i serierna Radeon RX 6800 samt 6900 är såpass obetydliga att de ännu inte slagit sig in på topplistan, där tröskeln under januari månad är 0,15 procent. Inte heller Nvidias senast lanserade kort Geforce RTX 3070 eller 3060 Ti ger utslag över denna siffra – samtliga kort räknas istället in under övriga 9,29 procent.

I vanlig ordning vill vi även bedyra att deltagande i undersökningen är frivillig – och begränsad till konsumenter med en Steam-klient. Att dra för stora växlar med hjälp av datat är således inte att rekommendera.

Brukar du delta i Steams hårdvaruundersökning? Meddela din syn på undersökningen i forumet!