För snart ett år sedan rullade NZXT ut ett chassi av det ovanligare slaget. Produkten har namnet H1 och är i likhet med Phanteks halvfärska Evolv Shift 2 Air en Mini ITX-låda av stående typ. NZXT:s påkostade paket lägger tonvikt vid smidig installation och levereras med både vattenkylare, nätdel och en så kallad riser-kabel för grafikkortet förmonterade.

Sedan november står dock klart att konstruktionen för riser-kabeln är problematisk och att det tillhörande kretskortet utgör en brandrisk om det kortsluts mot chassit. De senaste månaderna har därför turerna kring produkten varit många, där tillverkaren släckt bränder genom att skicka ut nylonskruvar och korrigera den problematiska kabeln. I Nordamerika tar NZXT nu det hela steget längre och återkallar H1 formellt, med uppmaning att efterfråga kostnadsfria reparationspaket.

Gamers Nexus har gått i bräschen för H1-granskningen och så är även fallet med återkallandet, där teknikpublikationen samarbetet med den amerikanska myndigheten Consumer Product Safety Commission (CPSC) och accelererat processen. I en video om ämnet avhandlar Gamers Nexus Steve Burke detaljerna och lyfter bland annat att elva fall av överhettning eller eldsvåda kopplat till kretskortet ägt rum, sex av dess i USA.

Totalt berör återkallandet ungefär 33 000 sålda chassin, vilket innebär en relativt låg frekvens av rapporterade fel. Problemet ligger i att ledningsbanor i kretskortet är belägna nära skruvhål och Burke understryker att ett sådant problem riskerar att bli större med tiden, när metallskruvar nöter bort material från kretskortet.

I videon sätts situationen också i perspektiv med Samsungs eldfängda Galaxy Note 7 som referens. Modellen drogs tillbaka ungefär två månader efter lansering, efter 35 registrerade incidenter på omkring 1 miljon sålda enheter. Gamersnexus är nöjda med utfallet i H1-fallen, men anser att processen tagit onödigt lång tid att genomföra. Tillverkaren har enligt uppgift arbetat med CPSC sedan november.

Til info så finns der redan en del rework kits hos Inet, Webhallen, etc, och annars kan man lägga en ticket in til vora customer service, som sen skicker et rework kit til deg direkt från tyskland!

Så har ni et H1 Chassin, så är det bara at kontakte aterforsäjleren hvor du har köpt dit chassin, eller skicka mail direkt til os!

Alla chassins som är reworked kommer der finns et Pink stickers med en bild af en skruva, så nå vett at detta chassin är blevat reworked! Annars kan man hitta 2 plast skruvar på PCIe Riseren!

Ps. et rework tar typ 5-10min och är lett at göra hemma