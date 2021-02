Microsoft säger sig värna om bakåtkompatibilitet med tidigare spel, där den nya duon Xbox Series X/S bjuder på fullt stöd för ett stort antal Xbox One- samt 360-spel. Utöver att kunna spela äldre spel så som de lät sig spelas på dess ursprungliga system har Microsoft med senaste generationens Xbox även bakat in funktioner som save states under namnet Quick Resume, och möjliggjort lägre laddtider.

Nu meddelar Microsoft att ännu en funktion som utvecklats för att förfina spelupplevelsen i äldre spel rullats ut, vid namn FPS Boost. Som namnet antyder erbjuder funktionen högre bildfrekvenser (FPS) i utvalda äldre titlar, tack vare de nya konsolernas högre prestanda. Bland de stödda spelen återfinns Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 samt Watch Dogs 2.

Störst förbättring från sin ursprungliga bildfrekvens om 30 FPS får New Super Lucky's Tale, som på de nya konsolerna kan köras i 120 FPS. Microsoft specificerar inte exakta siffror för övriga spel och vilken konsol som klarar vad, förutom att att UFC 4 "specifikt på Xbox Series S klarar 60 FPS". Funktionen FPS Boost är till en början begränsad till dessa titlar, men Microsoft utlovar stöd för fler spel med start under våren.

Avslutningsvis hälsar Microsoft att FPS Boost inte enbart kommer kunna nyttjas av konsumenter som redan köpt sagda spel. Föga förvånande har bolaget bakat in New Super Lucky's Tale samt Sniper Elite 4 i programmet Xbox Game Pass – för att så många Xbox ägare som möjligt ska kunna testa den nya funktionen i väntan på nya titlar.

Ser du fram emot att spela äldre Xboxtitlar i högre bildfrekvenser, och i så fall vilka? Diskutera i forumet!