Många spelentusiaster minns sannolikt med glädje action-RPG:et Diablo II som för första gången under år 2000 såg dagens ljus. Speltiteln hålls av utvecklaren Blizzard vid liv än, där spelet genom en patch under år 2016 fick stöd för moderna Microsoft-operativsystem – men på sistone har rykten om en remaster intensifierats.

Nu häller Activision Blizzard-kännaren Metro på Twitter, som tidigare visat sig ha korrekt info gällande Diablo IV, bensin på elden. Han menar att allmänheten gör bäst i att tygla sina förväntningar inför helgens event Blizzcon, där nyheter relaterade till Overwatch väntas tillkännages – men inte att ett nytt spel ännu är redo.

Istället väntas spelutgivaren under eventet fortsätta rida på retrovågen med en remaster av klassikern Diablo II. Trolig avsändare är remaster-specialisterna Vicarious Visions, som under januari månad gjorde resan från delvis fristående bolag under Activision Publishing till att stå under moderbolaget Activision Blizzards kontroll.

Just Vicarious Visions har många lyckade remasters i bagaget, där de senaste i raden är Crash Bandicoot N.Sane Trilogy och Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Exakt hur spelstudion kan tänkas förfina och förbättra upplevelsen i en publikfavorit likt Diablo II återstår att se, men få utvecklare har samma renommé gällande just remasters.

Årets Blizzcon är ett digitalt event som går av stapeln imorgon fredag, för att sedan fortsätta under lördag den 20 februari. Klassiska moment vi minns från eventet är bland annat år 2018:s antiklimax där de bevingade orden "do you guys not have phones?" yttrades.

Spelar du fortsatt Diablo II? Vad krävs för att en nyutgåva ska fånga ditt intresse?