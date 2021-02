Under torsdagen presenterade Nvidia en version av en potentiell lösning på grafikkortsbrist – dedikerade grafikkort för brytning av kryptovaluta. Den nya produktserien får namnet CMP, Crypto Mining Processor, och ska enligt bolaget paras med åtgärder som artificiellt begränsar hashrates på kort i Geforce-serien för att både gamers och kryptobrytare ska kunna samsas på marknaden.

Nvidia lyfte sedermera även på locket gällande metodiken bolaget begränsar brytning av kryptovaluta med start Geforce RTX 3060. Från och med nästa veckas lansering av det kommande grafikkortet kommer kortens BIOS och drivrutiner att konspirera med grafikkretsen på kiselnivå för att begränsa prestanda i specifika scenarion – och redan lanserade kort i RTX 3000-serien kan komma att uppdateras för att följa efter med samma filosofi.

Detta har fått Id Software-grundaren John Carmack att se rött – där The Verge rapporterar om att han tagit till Twitter för att vädra sina åsikter. Carmacks inställning är att konsumenter bör få nyttja sin hårdvara till vad de själva önskar – och vidare anser han att tillverkare istället för att sälja via återförsäljare bör auktionera ut grafikkorten via "transparenta auktionssystem".

Att Carmacks ultraliberala plan för försäljning skulle råda bot på problem såsom scalping på grafikkortsmarknaden är ingen högoddsare – i del två av ovanstående Twitter-inlägg meddelar han även att det hela skulle leda till färre mellanhänder. En initial "upprördhet" över rapporterade priser i ett auktionssystem skulle på sikt ersättas av ett system som är "bättre för konsumenter".

Med sina uttalanden lär Carmack inte skaffa sig några nya vänner inom distribution och återförsäljning av datorhårdvara – men ett potentiellt auktionssystem är i alla fall en kul tankelek.