Nostalgiker har kastats mellan hopp och förtvivlan i väntan på en eventuell remaster av Diablo II. Många år av rykten har kantats av att det blir av till att Blizzard slagit ned på ryktena med argument som att källkoden är försvunnen. Under Blizzcon avslöjas dock att spelet omdanas och att det åter blivit dags att följa med Deckard Cain på äventyr från helvetet och tillbaka.

Överraskande nog bygger stora delar av spelet på den gamla "försvunna" koden, men med en lång rad uppdatering som inte är tänkta att påverka det gameplay alla är vana vid och minns. Däremot tillkommer ett flertal förändringar för att underlätta spelupplevelsen i Sanctuary, som ett moderniserat gränssnitt och menyer. Bakom remastern står Vicarious Vision och givetvis ingår expansionen Lord of Destruction.

A Timeless Classic, Resurrected

Diablo II: Resurrected is a remastered version of the quintessential action RPG Diablo II. Pursue the mysterious Dark Wanderer and fight the denizens of hell as you uncover the fate of the Prime Evils Diablo, Mephisto, and Baal, now in up to 4K (2160p) resolution on PC. Diablo II Resurrected features:

Remastered graphics—monsters, heroes, items, spells, all resurrected.

An epic story told through five distinct acts.

Classic gameplay—the same Diablo II you know and love, preserved.

Updated Battle.net support.

Planned support for cross-progression—take your progress wherever you play.

… and much more!

I ursprungliga Diablo II användes mycket sprites, en typ av datorgrafik som definieras av ett förbestämt antal pixlar i ett rutnät. Som brukligt år 2021 har dessa bytts ut med 3D-grafik och därtill återfinns andra moderna finesser, som stöd för upplösningar upp till 3 840 × 2 160 pixlar (4K UHD). Detta kan jämföras med originalets tak på 800 × 600 pixlar.

En av de stora nyheterna är stöd för crossplay över alla moderna plattformar och du kan därmed även spela på en plattform, för att senare fortsätta på en annan. Spelet ska släppas på alla moderna plattformar – PC/Windows, Nintendo Switch, Playstation 4/5, Xbox X/S och Xbox Series X/S.

Lanseringen äger rum någon gång under 2021. Den som vill få ett tidigt smakprov har möjlighet att ansöka om att delta i spelets Alpha-test.

Är du en av många som länge hoppats på en remaster av Diablo II? Blir det en ny resa från Rouge Encampment till Harogath eller tror du dig vilja stanna kvar med originalet?