Traditioner är till för att hållas och så gäller även nyinrättade Tisdagshäng! Hittills har det blivit åka av i F1, fantasymys i Heroes of Might and Magic II, planetutforskande i Astroneer och skejtande i Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Under Blizzcon tillkännagav Blizzard till slut en remaster av Diablo II, något som väckte nostalgin hos Jacob.

Klockan 16:00 tar Jacob klivet in i Sanctuary och han tar avstamp i The Rogue Encampment. Det blir en spelning i single-player där Jacob testar på modden PlugY, som ska erbjuda en del quality of life-förbättringar som är att förvänta av mer moderna speltitlar. Vi vill varna känsliga veteraner att det inte blir någon Hardcore-elitism.

"I was there 3000 years ago ..." Var du där när Diablo II först lanserades? Ser du också fram emot Resurrected eller är du purist in i benmärgen?