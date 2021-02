Medan Nvidia i det närmaste har fler lanserade grafikkortsmodeller i senaste generationen än grafikkort ute i butikshyllorna, ser läget annorlunda ut för AMD och dess arkitektur RDNA 2. Serien Radeon RX 6000 består nämligen än så länge enbart av tre kort – två varianter av RX 6800 samt toppkortet RX 6900 XT, samtliga i högprestandasegmentet.

Att toppkorten från AMD får understöd av billigare kort har det länge viskats om, men bolaget har aldrig kommit till skott med en skarp lansering. Nu meddelas dock på bolagets kampanjsida "Where Gaming Begins" att åtminstone ett nytt kort presenteras den 3 mars, klockan 17:00 svensk tid. Det aktuella grafikkortet väntas bli Radeon RX 6700 XT, huruvida övriga kort visas återstår att se.

AMD:s grafikkretsar "Navi"

Egenskaper Navi 10 Navi 21 Navi 22 Produkt Radeon RX 5700 XT RX 6900 XT, RX 6800 (XT) RX 6700 XT Kretsyta 251 mm² 505 mm² 340 mm²* CU-enheter 40 st. 80 st. 40 st. Streamprocessorer 2 560 st. 5 120 st. 2 560 st. Minne 8 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Minnesbuss 256 bitar 256 bitar 192 bitar Infinity Cache – 128 MB 64 MB(?) Arkitektur RDNA RDNA 2 RDNA 2 TGP 225 W 300/250 W 186–211 W*

* Obekräftade uppgifter

Tidigare uppgifter har pekat på en skarp lansering av just Radeon RX 6700 XT till den 18 mars, vilket fortsatt kan stämma. AMD kan komma att presentera kortet under sitt event den 3 mars för att bygga intresse på marknaden, likt Nvidia gjorde med Geforce RTX 3060. Radeon RX 6700 XT är tänkt att tävla med just kort i RTX 3060-serien, där RX 6700 XT väntas ta sig an RTX 3060 Ti, medan baskortet RX 6700 ska möta RTX 3060.

Radeon RX 6700 XT väntas i allt väsentligt motsvara föregående generations toppkort, RX 5700 XT, men med den nya arkitekturen RDNA 2 samt en smalare minnesbuss om 192 bitar. AMD väntas kompensera för den smalare bussen med ett stort Infinity Cache, samtidigt som det nya kortet mer eller mindre garanterat kommer utrustas med 12 GB GDDR6-minne.

Exakt vilka kort AMD visar upp den 3 mars och när de lanseras återstår att se, men konkurrens i mellanklassen är välkommet – även om problematiken på tillgångsfronten inte nödvändigtvis ser ut att lätta i närtid.

