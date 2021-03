Att Oneplus 9 Pro bestyckas med kameraoptik signerat svenska Hasselblad har vi avhandlat redan tidigare – men lanseringsdatum för den nya mobilserien har hittills lyst med sin frånvaro. Det blir det nu ändring på när bolagets VD Pete Lau tar till Twitter med en bild på en "jorduppgång" sett från månen och texten "something new is on the horizon".

Inlägget länkar till en svensk kampanjsida med texten "Något nytt skymtar vid horisonten. Håll dig uppdaterad, 8 mars", med sidtiteln "moonshot" – ett engelskt uttryck som på svenska ungefär motsvarar "att sikta mot stjärnorna". I fallet Oneplus ser ordvalet däremot ut att kunna tas mer bokstavligt då bilden föreställer just en bild, "shot", tagen från månen.

Bilden och meddelandet är en tydlig passning till Hasselblad, som försåg NASA med kameror inför månlandningarna. I övrigt erbjuds inga ledtrådar i hårdvaruväg, men The Verge menar att den nya produktserien kan bli tre telefoner stark – och bestå av modellerna Oneplus 9, 9 Pro samt 9R. Processormässigt väntas de två förstnämnda modellerna bygga på Snapdragon 888, medan 9R blir en nedskalad variant med Snapdragon 865.

Oneplus 9 Pro ska enligt The Verge skilja sig något från Oneplus 9 i storlek – en skärmpanel om 6,78 tum med upplösningen 1440P och uppdateringsfrekvensen 120 Hz väntas. Oneplus 9 samt 9R får istället en skärm på 6,55 tum med upplösningen 1080P, och får möjligen även klara sig utan Pro-variantens trådlösa laddning på upp till 45 watt.

Ovanstående uppgifter är dock än så länge bara spekulationer – huruvida serien erbjuder astronomisk prestanda och/eller prislappar återkommer vi till den 8 mars.

