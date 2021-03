Rockstar Games succétitel GTA V är fortsatt ett av världens mest profitabla spel, och spelets långa livslängd och fortlevnad kan till stor del tillskrivas dess onlinedel GTA Online. GTA Online är förutom regelbundna uppdateringar med nytt innehåll såsom uppdrag och fordon även känt för ohemula laddtider – i normalfallet runt fem–sex minuter, även på modernare system.

Dessa laddtider fick enligt Tom's Hardware spelaren "T0ST" nog av och valde att analysera varför laddtiderna var så långa. T0STs fynd var minst sagt förbryllande – det sju år gamla spelet visade sig till en början bara nyttja en processortråd på hans AMD FX-8350, till synes utan anrop mot vare sig lagring eller nätverk eller minne.

Mot denna bakgrund bestämde han sig att jaga vidare i spelets filer, och fann att GTA Onlines laddningsprocedur är gravt ooptimerad. Pudelns kärna uppges vara en 10 MB stor JSON-fil innehållande varor tillhörande spelets butiker – denna fil läses därefter in upprepade gånger efter några byte av annan kod lästs in.

Vidare efterforskning visar även att JSON-filen i fråga inte ens behöver läsas in under laddningen av spelets Online-del, utan kan gott läsas in efter att spelaren kommit in på en server. Genom skapandet av en ny DLL-fil för GTA Online förbigick T0ST den repeterade inladdningen av filen och pressade ned den totala laddtiden till under två minuter.

Den som själv är sugen på att kapa sina laddtider i GTA Online gör bäst i att läsa T0STs egna avhandling av koden med brasklappen att modifiering av spelets kod kan leda till att man blir bannlyst från online-delen. Huruvida Rockstar själva kommer lösa det sju år gamla problemet återstår att se.

