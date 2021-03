Samsung har över de senaste åren befäst sin plats som dominant i världen av flashminnen, och på få ställen är det lika uppenbart som på SSD-marknaden. Bolaget är ett av få med kontroll över hela produktionskedjan från kondensatorer och resistorer till minneskontrollrar. Trots detta var bolaget inte först ute med SSD-enheter över PCI Express 4.0, men enheten 980 Pro var länge åtminstone snabbast.

Nu rapporterar Tom's Hardware att en kompanjon till just Samsung 980 Pro är här – och namnet blir kort och gott Samsung 980 SSD. Storlekarna blir 250, 500 samt 1 000 GB och ansluts över fyra PCI Express-banor – av version 3.0. På minnessidan nyttjas samma där TLC-kretsar med tre bitar per minnescell som i storebror 980 Pro, men standardvarianten 980 driver istället ned priset genom att förbigå DRAM för cache.

Prestandan uppges bli något lägre än den hos föregångaren Samsung 970 Evo Plus, med läs- och skrivhastigheter om 3 500 respektive 3 000 MB/s – att jämföra med 970 Evo Plus och dess tio procent högre skrivhastigheter. Dessutom tar IOPS-siffrorna stryk utan cache, där den nya 980-enheten når 500 000 respektive 480 000 vid läs- och skrivoperationer – att ställa mot 970 Evo Plus och dess 620 000 och 560 000.

Prismässigt blir Samsung 980 en efterträdare till just 970 Evo Plus. Svenska priser saknas ännu, men på kontinenten skymtas priser motsvarande cirka 750, 950 och 1 550 kronor för storlekarna 250, 500 samt 1 000 GB. Officiell säljstart uppges ske den 30 mars.

