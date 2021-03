Nvidia har på senare tid rört om i grytan med tillkännagivandet av bolagets beräkningskort i serien CMP. Namnet CMP står för Crypto Mining Processor och serien består av kort utan bildutgångar för brytning av kryptovaluta, byggda på gammal teknik. Detta ska enligt bolaget innebära att den ansträngda tillgången på spelgrafikkort i Geforce-serien inte äventyras, och kortet RTX 3060 blev först i raden produkter att få sin kryptoprestanda begränsad.

Nu rapporteras att AMD kan arbeta på ett liknande upplägg. Redan under vintern menade Twitter-profilen Komachi_Ensaka att tre RX 5000-modeller såg ut att bli med ett B-suffix för Blockchain. Då ryktades det om modellerna RX 5700 XTB, RX 5700B samt RX 5500 XTB – kort hittills lyst med sin frånvaro på marknaden. Det menar Phoronix kan komma att ändras, då en ny Navi 12-baserad krets utan stöd för bildutgångar hittats i patch-loggar ämnade för Linux.

Loggen bjuder inte på närmare detaljer än raderna "Handle new NV12 SKU" samt "drm/amdgpu:disable VCN for Navi12 SKU" – men NV12 är en förkortning för grafikkärnan Navi 12 och VCN står för bildutgångar i form av Video Core Next. Just Navi 12 är för övrigt lite av en doldis i AMD:s Radeon 5000-serie och har tidigare bara nyttjats av Apple i form av grafikkretsen Radeon Pro 5600M. Kortet är också ensamt i serien om att nyttja minne av typen HBM2.

Huruvida AMD väljer att skarpt lansera några beräkningskort baserade på arkitekturen RDNA återstår att se, men ett Navi 12-baserat bygge kan mycket väl vara en väg framåt. Om en ny serie kort för brytning av kryptovaluta blir aktuell lär bolaget oavsett följa Nvidias inslagna spår och lansera den under ett nytt namn, snarare än att utnyttja varumärket Radeon.

