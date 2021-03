Lanseringen av Intels kommande Core 11000-serie väntas bli av till slutet av mars månad, men redan nu är det en av de mest bisarra lanseringarna på länge. Den första recensionen av processorn Core i7-11700K levererades så tidigt som den 12 februari, och följdes sedermera upp av försäljningsstart hos tyska Mindfactory och ytterligare recensioner.

Via just Mindfactory köpte tyska hårdvarusajten Hardwareluxx sig ett eget exemplar av den aktuella processorn, varpå preliminära tester visade på prestanda som inte matchade Intels runda ord. Under årets inledande CES-mässa talade bolaget nämligen om prestanda som skulle ge AMD:s Ryzen 5000-serie på nöten i spel. Denna prestanda har i förtida tester inte infunnit sig – men nya uppgifter bjuder på en potentiell förklaring.

Chefredaktören för Hardwareluxx, Andreas Schilling, har jämfört prestandasiffror med ett färskt BIOS för moderkortet Asus ROG Maximus XIII Hero med ett äldre – och fått fram att minnesprestanda gällande både cache- och primärminne drastiskt förbättrats. Med den nya BIOS-versionen sjunker latenserna till både DDR4-minnet och L3-cachen med drygt 15 procent, samtidigt som även L2-cachens accesstid sjunker till 2,6 nanosekunder från 2,7 nanosekunder.

Därtill ökar minnesprestandan rejält, med ett 50-procentigt kliv upp i skrivprestanda, medan kopieringsprestanda får sig en skjuts i storleksordningen 19 procent. Läsprestanda förblir mer eller mindre orörd, med ett kliv upp från 47,1 till 48,4 GB/s – men de gigantiska bättringarna i övrig minnesrelaterad prestanda pekar mot att recensioner av plattformen som gjorts med BIOS av förproduktionssort kan visa på prestanda i underkant.

Specifikationer: Intel Core 11000-serien "Rocket Lake-S"

Core i9-11900K Core i9-10900K Core i7-11700K Core i7-10700K Core i5-11600K Core i5-10600K Familj Rocket Lake Comet Lake Rocket Lake Comet Lake Rocket Lake Comet Lake Arkitektur Cypress Cove Skylake Cypress Cove Skylake Cypress Cove Skylake Teknik 14 nanometer 14 nanometer 14 nanometer 14 nanometer 14 nanometer 14 nanometer Kärnor 8 st. 10 st. 8 st. 8 st. 6 st. 6 st. Hyperthreading Ja (16 st. trådar) Ja (20 st. trådar) Ja (16 st. trådar) Ja (16 st. trådar) Ja (12 st. trådar) Ja (12 st. trådar) Basfrekvens 3,5 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 3,8 GHz 3,9 GHz 4,1 GHz Turbofrekvens

(enskilda kärnor) 5,2 GHz

5,3 GHz* 5,2 GHz

5,3 GHz* 5,0 GHz 5,1 GHz 4,9 GHz 4,8 GHz Turbofrekvens

(samtliga kärnor) 4,7 GHz

4,8 GHz* 4,8 GHz

4,9 GHz* 4,6 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz L2-cacheminne 8 × 256 KB 10 x 256 KB 8 × 256 KB 8 x 256 KB 6 × 256 KB 6 x 256 KB L3-cacheminne 16 MB 20 MB 16 MB 16 MB 12 MB 12 MB Grafik UHD 750 UHD 630 UHD 750 UHD 630 UHD 750 UHD 630 Grafikarkitektur Xe Gen9 Xe Gen9 Xe Gen9 Beräkningsenheter 32 st. 24 st. 32 st. 24 st. 32 st. 24 st. Minnesstöd DDR4-3200 DDR4-2933 DDR4-3200 DDR4-2933 DDR4-3200 DDR4-2666 Upplåst Ja Ja Ja Ja Ja Ja Sockel LGA 1200 LGA 1200 LGA 1200 LGA 1200 LGA 1200 LGA 1200 PCI Express v4.0, 20 st. v3.0, 16 st. v4.0, 20 st. v3.0, 16 st. v4.0, 20 st. v3.0, 16 st. TDP 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W

* Maximal turbofrekvens med Thermal Velocity Boost (TVB)

Värt att nämna är även att Schilling av någon anledning inte kör en helt rättvis jämförelse – i minnesväg stämmer förvisso timings och klockfrekvenser mellan resultaten, men gällande processorns klockfrekvens är verkligheten annorlunda. För resultatet med den nya BIOS-versionen körs nämligen processorn med en multipel om 50, att ställa mot referensresultatets 49. Detta resulterar i frekvensen 5 000 MHz, och även 100 MHz högre frekvens på minneskontrollern.

Att dessa 100 MHz skulle låsa upp en 50-procentig ökning i skrivprestanda mot primärminnet är dock inte sannolikt. Desto mer troligt är att Intel med flit inväntat att "Rocket Lake"-recensenter fått sina moderkort innan de släppt fullvärdig mikrokod med stöd för bland annat Core i7-11700K – och att vi därför ännu inte sett helt rättvisande tester gällande plattformens prestanda.

