Den Google-ägda videoplattformen Youtube har likt många andra onlineplattformar ett system för att betala ut en andel av annonspengarna till kreatörer. Här kan de flesta med en bra idé, utrustning och lite driv skapa skaffa sig lite extra fickpengar varje månad. Pengarna betalas ut i en klumpsumma via Googles annonsplattform Adsense, där kontoinnehavaren sedan väntas rapportera inkomsten till sitt lands skattemyndighet.

Detta upplägg verkar nu den amerikanska skattemyndigheten IRS ha fått nog av, enligt 9to5google. Från och med juni månad kommer Youtube nämligen debitera preliminärskatt om 24 procent för samtliga utbetalningar – då nya skatteregler i grundutförandet likställer en visning på en amerikansk plattform med amerikansk förvärvsinkomst om inte annan info angivits.

We’re reaching out because Google will be required to deduct U.S. taxes from payments to creators outside of the U.S. later this year (as early as June 2021). Over the next few weeks, we’ll be asking you to submit your tax info in AdSense to determine the correct amount of taxes to deduct, if any apply. If your tax info isn’t provided by May 31st, 2021, Google may be required to deduct up to 24% of your total earnings worldwide.

Den 24-procentiga skatten dras dock bara av i de fall kontoinnehavarna inte vidtar några åtgärder. I de fall korrekt information gällande skattehemvist uppges till Google dras istället bara skatt av för visningar inom USA, där den maximala skatten är 30 procent. Bolaget självt bistår med räkneexempel på en supportsida, där nedanstående kalkyl återfinns.

Example: A Creator in India earns $1,000 in revenue from YouTube in the last month. Of the $1000 in total revenue, their channel generated $100 from U.S. viewers.

Here are some possible withholding scenarios: