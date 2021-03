Nyheterna på Intel-fronten haglar just nu väldigt tätt. Till slutet av månaden väntas Core 11000-serien "Rocket Lake" officiellt säljstartas, och upptakten till sagda lansering har kantats av osedvanligt många läckor. Den kommande processorserien är likt mycket annat från Intel på senare år försenad, och skulle egentligen lanseras sent under år 2020 – men dess uppföljare Core 12000 "Alder Lake" sägs fortsatt vara på gång till 2021 års slutskede.

Då Intel själva lättat på skynket kring "Alder Lake" vet vi vad som väntar – hybridprocessorer med upp till 16 kärnor tillverkade på 10 nanometer, samt stöd för DDR5-minne. Vad som sker efter Core 12000-serien är dock obekräftat. Nyligen rapporterade vi om kodnamnet "Lunar Lake", en potentiell 14:e generations Core-familj och i samma andetag framkom uppgifter om "Raptor Lake".

Nu rapporterar Videocardz om läckta produktplaner från Intel som förtydligar "Raptor Lake" och dess positionering samt om en årlig uppdateringstakt. Att planerna inte är rykande färska kan utläsas genom att "Rocket Lake" ackompanjerar den bärbara plattformen "Tiger Lake" i kolumnen för år 2020, men "Raptor Lake" positioneras som 2022 års regelrätta efterföljare till Core 12000-serien och "Alder Lake".

Om uppgifterna visar sig stämma lär "Raptor Lake" således bli Core 13000-serien, och bland uppdateringarna från "Alder Lake" skymtas stöd för LPDDR5X och en ny arkitektur gällande strömförsörjning vid namn DLVR. Även hybridarkitekturen ska få sig en omdaning, och på den stationära sidan finner vi en förbättrad cachelösning med fokus på gaming.

Kommande Intel-konsumentplattformar

Rocket Lake-S Alder Lake-S Raptor Lake-S Meteor Lake-S Lunar Lake-S Lansering Mars 2021 Q4 2021 2022 2023 2024 Tillverkningsteknik 14nm 10 nm Enhanced Superfin 10 nm Enhanced Superfin 7 nm Enhanced Superfin 7 nm Enhanced Superfin Arkitektur Cypress Cove Golden Cove + Gracemont Golden Cove + Gracemont Redwood Cove + Gracemont Okänt Grafikarkitektur Xe Gen 12.1 Xe Gen 12.2 Xe Gen 12.2 Xe Gen 12.7 Xe Gen 13 Max. antal kärnor 8 st. 16 st. (8 + 8) 16 st. (8 + 8) Okänt Okänt Socket LGA 1200 LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 Minnesstöd DDR4 DDR4/DDR5 DDR5 DDR5 DDR5 PCI Express 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Processorserie Core 11000 Core 12000 Core 13000 Core 14000 Core 15000 Styrkretsar 500-serien 600-serien 700-serien 800-serien 900-serien

Samtliga uppgifter gällande Raptor Lake, Meteor Lake samt Lunar Lake är spekulativa.

Intel-presentationen nämner även en "årlig kadens" för uppdateringar, där "Raptor Lake" planeras för år 2022. Om denna uppdateringstakt håller i sig får vi se Core 13000-serien ge vika för "Meteor Lake" år 2023, där Intel tar klivet ned till 7 nanometer, samtidigt som Golden Cove-arkitekturen byts ut mot efterföljaren Redwood Cove innan "Lunar Lake" tar vid år 2024.

Exakt vad som stämmer överens med verkligheten får framtiden utvisa – det enda som står klart är att Intel inte saknar planer.

