När det kommer till Asus ROG-serie produkter tänker de flesta på SweClockers sannolikt på moderkort eller grafikkort, men bolaget har under en längre tid spridit ut varumärket över flertalet produktkategorier. Bäst kända är möjligen de ROG-märkta bärbara speldatorerna och bildskärmarna, men därtill flyger produkter som routrar och mobiltelefoner under Republic of Gamers-flagg.

Nu meddelar Asus att den nya speltelefonen ROG Phone 5 lanserats. Utöver en basmodell med just det namnet erbjuds även ROG Phone 5 Pro samt ROG Phone 5 Ultimate. Samtliga bygger på Qualcomms flaggskeppsprocessor Snapdragon 888 med tillhörande 5G-modem, därtill får de AMOLED-bildskärmar med uppdateringsfrekvensen 144 Hertz och signerade Samsung. För pekfunktionen utlovas en sample rate om 300 Hz med latensen 24,3 millisekunder.

Skärmen i sig mäter mastiga 6,78 tum på diagonalen och har bildförhållandet 20,4:9. Upplösningen anges till 2 448 × 1 080 pixlar, och därefter börjar specifikationsfesten. ROG Phone 5 utlovar fullt stöd för HDR10 och HDR10+, med en maximal ljusstyrka om 800 nits, med upp till 1 200 nits momentant. Färgåtergivningen uppges till 111,23 procent av DCI-P3 och färguniformiteten, ΔE, till under 1.

ROG Phone 5 utrustas därtill med ett svulstigt batteri om hela 6 000 mAh som stödjer snabbladdning upp till 65 watt. Som tidigare rapporterat får en variant av telefonen 18 GB LPDDR5-minne, vilket gäller ROG Phone 5 Ultimate. Basversionen av telefonen erbjuds i tre utföranden, med 8, 12 samt 16 GB primärminne, där den förstnämnda får 128 GB lagring och de två senare 256 GB.

Ljudmässigt bjuder den nya telefonmodellen på framåtriktat stereoljud för spelsessionerna, där DAC:en ESS 9280AC Pro installerats med stöd för 32-bitars ljuduppspelning med uppdateringsfrekvenser upp till 384 kHz. För kamerasensorn står Sony med sin IMX686 där upplösningen är 64 megapixel. Huvudgluggen har en bländaröppning upp till f/1,8 och sällskapas av en sekundär vidvinkeldito med 125-gradig bildupptagning och en selfiekamera med upplösningen 24 megapixel.

Basmodellen ROG Phone 5 i dess grundläggande utförande med 8 GB primärminne och 128 GB lagring är tillgänglig för förbokning omedelbart till priset 8 499 kronor, med tillgänglighet under april månad. Modellerna med 256 GB lagring och 12 samt 16 GB primärminne får priserna 9 499 respektive 10 499 kronor. Ultimate- samt Pro-varianterna följer under april och maj månad, då även priser meddelas.

Läs mer om mobiltelefoner: