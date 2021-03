Att tillgången på halvledare är skral syns inte tydligare någonstans än på grafikkortsmarknaden. Trots att senaste generationens kort har existerat i ett halvår lyser korten med sin frånvaro och de få kretsar som AMD och Nvidia kan frambringa går i många fall till konsumenter som väntat på sina grafikkort sedan lanseringsdagen.

Trots förhoppningar från båda tillverkarnas sida rapporterade vi tidigare under dagen om hur kort i Geforce RTX 3000-serien ser ut att bli bristvara året ut framkommer nu uppgifter från Digitimes (betalvägg) att allt inte är becksvart gällande tillverkning på noderna 7 och 5 nanometer. Under årets andra kvartal rapporteras nämligen att AMD och Nvidia, tillsammans med Mediatek och kryptobolaget Bitmain, lyckats boka in extra tillverkningskapacitet hos kontraktstillverkaren TSMC.

Anledningen uppges vara en tillfälligt minskad orderingång från TSMC:s största kund Apple och dess processorer på 7 och 5 nanometer. Exakt vad detta innebär för AMD och Nvidia är oklart, då bolagen inte kommenterat uppgifterna, men i fallet AMD väntas en stor del av kapaciteten vikas åt högmarginalprodukter – främst bolagets stundande Zen 3-baserade serverprocessorer i serien Epyc.

Nvidia å sin sida har ännu inte bekräftat att bolaget inlett tillverkning av Geforce RTX 3000-serien "Ampere" hos TMSC, trots ihärdiga rykten. Bolaget har dock inga andra kretsar lämpliga för tillverkning på 7 nanometer, varför tillverkning av senaste generationens grafikkretsar kan antas ha inletts under årets början hos den taiwanesiska kontraktstillverkaren.

Gällande frigjord kapacitet på 5 nanometer är frågan desto mer öppen. Systemprocessortillverkaren Mediatek väntas inte inleda produktion av kretsar på tillverkningstekniken förrän senare i år, vilket lämnar kryptobolaget Bitmain och dess nyligen lanserade ASIC-kretsar på 5 nanometer i en position att dra nytta av ökad tillgång.

För genomsnittskonsumenten ser situationen med andra ord inte ut att ändras drastiskt framåt sommaren – om något kan tillgången av grafikkort i Geforce RTX 3000 temporärt gå från obefintlig till knapphändig.

