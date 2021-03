Kinesiska bolag är inte kända för att obönhörligen följa vare sig internationell patenträtt eller att respektera sekretessavtal, något som ofta leder till förtida hårdvarurelaterade läckor. I regel handlar det om prestandasiffror för kommande grafikkort eller processorer veckor eller enstaka månader innan lansering, tidsrymder den kinesiska minnestillverkaren Longsys tycker är lite klent tilltagna.

Wccftech rapporterar att den obskyra minnestillverkaren nu är först ut med prestandasiffror gällande bolagets nylanserade DDR5-minnen. Dessa siffror är i sin tur framtagna med ingenjörsexemplar (ES) av den kommande Alder Lake-plattformen, Core 12000-serien från Intel, med ett planerat lanseringsdatum tidigast mot slutet av år 2021.

DDR5-modulerna från Longsys lanseras i två storlekar, 16 samt 32 GB, båda specificerade till hastigheten 6 400 MHz. Av specifikationerna kan spänningarna 1,1 volt och CAS-latensen CL 40 utläsas – ett stort kliv upp från de 15–18 som är ett normalt spann för DDR4 i hastigheten 3 200 MHz. Mot bakgrund av dessa specifikationer och en förproduktionsplattform med nedskruvade frekvenser står låga förväntningar på dagordningen – förväntningar som visar sig överträffas.

När Longsys jämför sina nya DDR5-moduler i hastigheten 4 800 MHz görs detta mot bolagets DDR4-minnen i en ospecificerad hastighet där endast CAS-latensen specificeras till CL 22. För DDR5-systemet är de fullständiga latenserna 40-40-40-77, där dubbla minnesmoduler om 16 GB nyttjas. Detta innebär totalt fyra minneskanaler i bruk, då varje DDR5-minnesplats är tvåkanalig.

När det kommer till testmjukvaran AIDA64 och dess testsvit för minnesprestanda visar DDR5 hur som helst på betydligt högre bandbredd än referenssystemet, med höjningar av läs- och skrivhastigheter om närmare 30 procent. Även kopieringsprestandan ökar med 10 procent, även om det ska påpekas att latenserna totalt sett mer än fördubblas – sannolikt till följd av att förproduktionsplattformen justerats för maximalt minnesstöd och körs i låga 800 MHz.

Trots att Longsys visar på bättre prestanda för DDR5 än DDR4 ska de sistnämnda siffrorna sättas i perspektiv. Läshastigheter om knappa 26 GB/s är inte mycket att skriva hem om när vi tidigare rapporterat om Intel Core i7-11700K och dess förbättringar i minnesprestanda med nytt BIOS – där plattformen närmade sig 50 GB/s. Metodiken går med andra ord att ifrågasätta – men DDR5 väntas vara överlägset DDR4 redan vid lansering.

Egenskap DDR5 DDR4 DDR3 LPDDR5 Maximal kretsdensitet 64 Gb 16 Gb 4 Gb 32 Gb Maximal modulstorlek (UDIMM) 128 GB 32 GB 8 GB - Maximal hastighet 6,4 Gbps 3,2 Gbps 1,6 Gbps 6,4 Gbps Minneskanaler 2 1 1 1 Kanalbredd (icke-ECC) 64-bit (2× 32) 64-bit 64-bit 16-bit Minneselement 4 4 8 16 Antal minneselement/grupper 8/4 4/2 1 4 Datalängd/klockcykel (burst) BL16 BL8 BL8 BL16 Spänning I/O (Vdd) 1,1v 1,2v 1,5v 1,05v Spänning register (Vddq) 1,1v 1,2v 1,5v 0,5v

Den första konsumentplattformen med DDR5-stöd väntas bli just Intel Core 12000 "Alder Lake", vars lansering sker sent i år. AMD väntas följa med Ryzen 6000-serien under 2022 års inledande hälft.

