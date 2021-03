Sedan Microsofts förvärv av Bethesda har Xbox Game Pass i snabb följd fått flera stora uppdateringar och spelpaket tillagda. Nu meddelar mjukvarujätten på sin blogg att samtliga betalande prenumeranter av Xbox Game Pass PC samt Ultimate från den 18 mars får tillgång till hela EA Play-biblioteket utan extra kostnad.

Tillägget är ett samarbete med Electronic Arts och innebär att prenumeranter nu får åtkomst till "mer än 60 av EA:s största och bästa PC-spel", inklusive spelserier som Battlefield och The Sims. De meddelar även att Xbox Game Pass-användare får tillgång till nya Star Wars: Squadrons direkt på lanseringsdagen.

Andra nya fördelar omfattar medlemsexklusivt innehåll som utmaningar och belöningar i vissa spel och rabatter i EA:s digitala butik. För att kunna ta del av innehållet krävs EA:s spelklient och ett EA-konto som sedan kan kopplas samman med Xbox Game Pass.

EA Play är inte Microsofts enda nya tillägg till Xbox Game Pass, i ett annat blogginlägg lades en lång lista av andra kommande titlar upp. Vissa av dem är en del av det material som blir tillgängligt med EA Play, men det inkluderar även flertalet fristående tillägg löpande under de kommande veckorna med titlar som Outriders, Octopath Traveler och Yakuza 6: The Song of Life. Microsoft håller inte tillbaka och gör det tydligt att Xbox Game Pass är en stor och viktig del av deras spelsatsning.

Läs mer om Microsoft och Xbox Game Pass här: